Plus de 500 enfants pris en charge en 15 ans par le Monaco Collectif Humanitaire

Les enfants malades du cœur sont opérés directement dans leur pays ou à Monaco lorsque les conditions sur place ne permettent pas une prise en charge.

Composé d’associations, de centres de soins et du Gouvernement Princier, le Monaco Collectif Humanitaire (MCH) a réuni ses membres vendredi 17 février dernier pour faire le point sur l’année 2022 et se projeter sur l’année 2023. Une année qui sera marquée par un événement important : le 15ème anniversaire du collectif.

Visite d’Olivier Giroud, ambassadeur du collectif, au Centre Cardio-Thoracique de Monaco en 2019 – © Direction de la Communication – Michael Alesi

En 2022, 51 enfants atteints de cardiopathies ont pu être pris en charge par la chaine de solidarité, ce qui porte le total à 515 en presque 15 ans. Parmi ces enfants, six ont été suivis à Monaco et en France, tandis que les 45 autres ont pu bénéficier d’une opération directement dans leur pays de résidence, en Afrique.

Le MCH intervient en effet dans quatre pays africains : le Mali, Madagascar, le Burkina Faso et le Sénégal. C’est d’ailleurs dans ce dernier pays, à Dakar précisément, que le MCH prévoit de souffler sa 15ème bougie, en juin prochain. « Cette célébration sera l’occasion de mettre à l’honneur les médecins des structures hospitalières des pays partenaires, les correspondants locaux et membres du MCH, ainsi que des enfants opérés à Monaco et à Dakar ces trois dernières années », précise un communiqué officiel.

