Pourquoi le Palais Princier s’est-il illuminé en orange ?

Le mercredi 15 février dernier, le Palais s’est illuminé en soutien aux actions d’une Fondation.

Le 15 février marque une date particulière : celle de la journée internationale du cancer de l’enfant. La Fondation Flavien, créée par Denis Maccario, est une association monégasque de lutte contre les cancers pédiatriques et les maladies rares.

Cancers chez l’enfant : un appel aux dons pour un nouvel essai clinique

Ces dernières années, la Fondation Flavien et le Centre Scientifique de Monaco ont œuvré ensemble dans l’objectif d’explorer de nouveaux traitements pour les cancers du cerveau chez les enfants. L’objectif des chercheurs est de trouver quelle molécule est la plus efficace pour tuer les vaisseaux sanguins des tumeurs, sans affecter les cellules saines. Le CSM a découvert que la molécule axitinib présente une efficacité au moins comparable et un profil de toxicité plus favorable que les thérapies actuelles.

Pour que l’essai clinique puisse démarrer, avec cette molécule de l’axitinib, un appel aux dons a été lancé par la Fondation Flavien. Vous pouvez donner sur le site internet de l’association.