Un concert caritatif pour Monaco Disease Power

Le Théatre des Variétés accueillera, le mardi 14 mars, un collectif de 25 musiciens et plusieurs artistes.

Ils vont jouer et chanter pour la bonne cause. Un collectif de 25 musiciens va accompagner Samuelle, une jeune chanteuse de 15 ans qui présentera ses premiers titres originaux, Kustom Band, qui revisite les standards américains swing et rock’n roll des années 50 et 60, Balagan’, qui reprend des morceaux du répertoire rock et Replay, qui interprète des chansons françaises et anglophones dans un registre pop et variété.

Monaco Disease Power : accueillir, soutenir et divertir les jeunes en situation de handicap

Un projet co-organisé par l’École Bubble Art, l’association Imagine’s, et l’association Monaco Disease Power. Les fonds récoltés iront à cette dernière, qui vient en aide aux enfants en situation de handicap et à leurs familles.

Infos pratiques :