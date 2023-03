Coupe de France : L’AS Monaco Basket sera au rendez-vous de la finale

Les hommes de Sasa Obradovic se sont qualifiés pour la finale de la Coupe de France après leur succès contre Le Mans (87-78) dimanche.

Après avoir écarté avec brio l’Elan Béarnais samedi en quart de finale (98-78), les Monégasques ont enchaîné avec une huitième victoire de rang toutes compétitions confondues pour rallier la finale, où ils seront opposés à l’ASVEL.

Dans le sillage de Jordan Loyd (17 points, 6 passes, 6 rebonds) et Matthew Strazel (17 points, 3 passes, 2 rebonds), les Roca Boys ont régné dans la raquette et n’ont jamais réellement tremblé.

« Le Mans nous a vraiment embêté. C’était un rude combat, mais on peut être fier de nous car nous n’avons pas lâché, a confié Yakuba Ouattara, le capitaine de la Roca Team, après cette qualification en finale.

Nous n’avons pas douté, on aurait pu. Mais on a su garder notre sang-froid et faire la différence sur nos qualités. On veut jouer et gagner tous les trophées. En Leaders Cup nous avons commis une petite erreur. Ces deux jours montrent qu’on a su en tirer les enseignements. »

Prochain rendez-vous pour la Roca Team, ce mardi soir (20h) en championnat face à Le Portel Côte d’Opale.