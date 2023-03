Franc succès pour le MAGIC Monaco 2023

Ce rendez-vous de la pop culture en terres monégasques a réuni plus de 6 000 personnes le temps d’un week-end.

C’est un retour en grande forme pour le MAGIC Monaco. Après quatre ans d’absence, Covid oblige, le salon des passionnés de mangas, de jeux vidéo et de pop culture, placé sous le Haut Patronage de la Princesse Charlène, avait lieu au Grimaldi Forum les 25 et 26 février derniers.

L’événement a accueilli de prestigieux invités, à commencer par le Prince Albert II, qui n’a pas hésité à prendre la pose aux côtés de l’organisateur de l’événement, Cédric Biscay, mais aussi de deux autres personnalités de choix : l’astronaute Thomas Pesquet et le créateur du célèbre manga Olive et Tom, Yoichi Takahashi.

© Fabbio Galatioto / MAGIC Shibuya Productions Ci-dessus, Yoichi Takahashi dédicace un maillot de football au Prince Albert II – © Axel Bastello / Palais Princier

« Je crois que le succès d’Olive et Tom repose déjà sur la discipline choisie, confiait le mangaka au micro de Monaco Info. Il s’agit du football, et c’est un sport apprécié, suivi dans le monde entier. Ensuite, je pense que c’est dû aux personnages créés, car ils sont attachants et le public aime suivre leurs aventures sur plusieurs années. Ce sont, selon moi, les deux raisons principales. »

« On a tous des connexions avec la pop culture. J’ai plutôt l’habitude des conférences scientifiques, techniques. Là, c’est différent, on est là pour créer ces petits ponts entre tous les univers : le sport, la musique, la création, les jeux vidéos, la science, la technique… Et, évidemment, l’espace inspire énormément d’œuvres artistiques dans tous les domaines », expliquait Thomas Pesquet, sur Radio Monaco, partenaire de l’événement.

© Direction de la Communication / Frédéric Nebinger

Les fans ont également pu rencontrer Nick Dudman, costumier de la saga à succès Harry Potter, ainsi que William Simpson, storyboarder de la série Games of Thrones. Au programme également, deux concours internationaux, notamment celui de cosplays.

© Direction de la Communication / Frédéric Nebinger

Sakuraflor, cosplayeuse venue des Pays-Bas, a remporté la première place grâce à son costume à l’effigie du personnage Vi, issu du célèbre jeu vidéo League of Legends. « J’ai été invitée pour cette compétition et il s’agissait de ma première fois à Monaco, glisse-t-elle au micro de Monaco Info. Je participe à des concours de cosplay en tant que professionnelle depuis des années et j’avais envie d’essayer car j’avais eu depuis longtemps de bons échos à propos de MAGIC et de Monaco, j’ai donc dit allez, on y va ! »

© Axel Clergeau Photographie / MAGIC Shibuya Productions

L’événement a également permis de rendre hommage à Kazuki Takahashi, créateur de Yu-Gi-Oh!, décédé cet été, et à Leiji Matsumoto, créateur d’Albator, disparu quelques jours seulement avant le salon.