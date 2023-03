Grève du 7 mars : quelles perturbations pour les trains et les bus ?

Le mouvement débute ce lundi soir.

Salariés de la Principauté, il va falloir anticiper. En marge des protestations sur la réforme des retraites en France, un sixième mouvement de grève national est prévu pour ce mardi 7 mars.

Les transports seront bien entendu affectés, à commencer par les trains. La SNCF annonce le maintien d’un TER sur cinq et d’un TGV sur cinq uniquement.

Le tableau des horaires des trains circulant entre Les Arcs Draguignan et Vintimille (dans les deux sens de circulation) est diponible ici.

Les perturbations sur le réseau ferroviaire débutent ce lundi soir. La majorité des trains ont été supprimés : le dernier qui circulera partira à 18h16 de Vintimille, direction Les Arcs Draguignan.

La SNCF annonce d’ores et déjà que le trafic sera également très fortement perturbé le 8 mars. Les fiches horaires seront disponibles dès le 7 mars, à 17 heures. Vous pouvez par ailleurs poser vos questions sur le fil Tweeter SNCF TER SUD Provence-Alpes-Côte-d’Azur.

[ #FlashInfoTERSUD ] 📢 Mouvement social national interprofessionnel le mardi 7 mars 🚦 Des perturbations sont à prévoir dès lundi 06/03 à partir de 17h. 💻 Les fiches horaires sont disponibles ici ⤵️https://t.co/DwLQyXXJnC pic.twitter.com/thO3DZ2s4a — SNCF TER SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur (@TERSUD_SNCF) March 6, 2023

A noter qu’aucun tramway ne circulera à Nice pendant toute la journée et le réseau de bus au sein de la capitale azuréenne sera limité.

Les Bus Zou ! maintenus entre Nice et Menton

Côté bus ZOU !, bonne nouvelle : les lignes 607 et 608 entre Nice et Menton – et donc transitant par Monaco – sont maintenues. Les bus risquent toutefois d’être rapidement complets et, le cas échéant, de ne pas prendre de voyageurs à certains arrêts en raison d’une trop forte affluence.

Pour rappel, le trafic aérien sera également affecté : seuls huit avions Air France sur dix sont programmés. Le nombre de vols au départ de l’aéroport de Nice sera réduit de 30%.