La directrice du Louis XV reçoit le prix Michelin du service

Les cuisines de ce restaurant trois étoiles situé à l’Hôtel de Paris sont chapeautées par le chef de renom Alain Ducasse.

Si cette année, aucun restaurant de Monaco n’a reçu de nouvelle distinction, toutes les étoiles des établissements monégasques sont conservées (avec six établissements étoilés au total). Et petit plus pour le Louis XV – Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris qui a reçu, au travers de sa directrice, le prix du service.

« Je remercie le Chef Alain Ducasse pour sa confiance et son soutien depuis plus de dix ans, Denis Courtiade [maître d’hôtel et directeur du restaurant gastronomique de l’hôtel Plaza Athénée à Paris] pour les valeurs qu’il m’a transmises. J’associe toutes les équipes du Louis XV à ce prix. Aujourd’hui plus que jamais, l’humain est l’ingrédient essentiel de l’enchantement du client », a réagi Claire Sonnet suite à la cérémonie des étoiles du nouveau guide Michelin 2023, à laquelle elle n’a pu assister lundi 6 mars dernier à Strasbourg.

Un parcours brillant

La jeune femme a d’abord intégré la grande école hôtelière Ferrandi Paris pour un CAP en service de salle, avant de poursuivre ses études avec une licence en management de la restauration. Elle a approfondi son apprentissage au Yacht Club de France pour ensuite faire ses armes à Londres, au restaurant « Galvin at Window », et dans plusieurs établissements prestigieux de Madrid et de Paris.

Si Claire Sonnet a rejoint la Principauté et le restaurant Le Louis XV – Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris pour prendre la direction de la salle en 2018, elle a d’abord intégré les équipes du restaurant Alain Ducasse au Plaza Athénée à Paris et s’est vu, en 2017, proposer le poste de directrice du restaurant gastronomique l’Ecrin de l’Hôtel de Crillon, toujours dans la capitale.

© Monte-Carlo Société des Bains de Mer

« J’accorde une grande importance aux métiers de l’hospitalité. Depuis 2018, Claire a mis en place un accueil et un service d’une grande sincérité, qui permet à son équipe de s’épanouir pleinement au quotidien et transforme un repas au Louis XV – Alain Ducasse en une expérience inoubliable », a confié Alain Ducasse, qui en personne, a récupéré le prix.