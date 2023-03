Le rôle des Carabiniers du Prince dans la Première Guerre mondiale raconté dans un livre

Deux carabiniers passionnés d’histoire, ont fouillé les archives du Palais pour donner naissance à cet ouvrage baptisé « L’engagement militaire monégasque dans la Grande Guerre ».

Ils ne peuvent être que fiers. Après cinq longues années de travail, Bruno Vogelsinger, Maréchal des Logis Major en retraite et Florent Sicart, Carabinier, viennent de publier leur ouvrage de 280 pages aux Éditions du Précurseur Monaco.

© Direction de la Communication / Frédéric Nébinger

Leur volonté était d’évoquer comment la Garde du Palais s’est organisée durant la guerre de 1914-1918, ainsi que les pertes essuyées au front, tant parmi les Carabiniers que les sapeurs-pompiers, pour la plupart français, ou encore parmi les Monégasques engagés volontairement pour soutenir leurs frères d’armes. Un focus est également fait sur la participation durant ce conflit du Prince héréditaire Louis et de la petite fille du Prince Albert Ier, Charlotte de Valentinois.

Cet hommage a été rendu possible notamment grâce au directeur des Archives et de la bibliothèque du Palais Princier et de son équipe. Thomas Fouilleron a en effet fourni de nombreuses photos qui permettent de donner vie à ce récit préfacé par le Prince Albert II.

Où l’acheter ?

Pour se procurer ce petit bout d’histoire soutenu par le comité de commémoration du Prince Albert 1er, rendez-vous au Souvenir Shop de la place du Palais ou en libraire. À noter que l’ouvrage sera également présenté au Festival International du Livre Militaire aux écoles de Saint-Cyr Coëtquidan du 21 au 22 juillet 2023.