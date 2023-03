Monaco au rythme de la musique avec le Printemps des Arts

C’est le grand rendez-vous dédié à la musique classique en Principauté, et il commence ce 8 mars.

Si le 8 mars est la Journée internationale des droits des femmes, c’est aussi, à Monaco, le début du Printemps de Arts. Hasard du calendrier ou non, l’édition 2023 dirigée par Bruno Mantovani mettra les femmes à l’honneur. En plus des nombreuses compositrices, interprètes et musicologues, trois femmes chefs d’orchestre vont se succéder : Laurence Equilbey, Stéphanie-Marie Degand et Eva Ollikainen.

Ayez votre passeport à jour, car le Printemps des Art vous invite cette année à voyager dans les sonorités outre-Atlantique, notamment à travers Maya Angelou, artiste américaine aux multiples talents et militante internationale des droits civiques, décédée en 2014. Cette femme remarquable a inspiré au flûtiste et compositeur Fabrice Jünger, une œuvre musicale, qui sera interprétée lors du festival par les élèves de plusieurs établissements scolaires monégasques.

Un festival ouvert à tous

Volonté de la Princesse Caroline, qui préside le comité d’organisation de l’événement, le festival se veut ouvert à tous les publics. Depuis une quarantaine d’année, il se déploie en effet sous la forme de 20 concerts de musiques de différentes époques et de différents styles, du baroque en passant par le jazz, le lyrique ou les musiques de films, par exemple. Des œuvres de Gabriel Fauré, Alexandre Scriabine et Franz Schubert seront interprétées par des artistes de renommée mondiale.

Les amateurs et les curieux ont donc rendez-vous dès ce mercredi 8 mars et jusqu’au dimanche 2 avril pour s’émouvoir et frissonner au gré des concerts donnés sous le thème « ma fin est mon commencement » – opus 2, comme l’a indiqué le directeur artistique Bruno Mantovani. Ils auront lieu dans plusieurs endroits prestigieux de Monaco, comme l’Opéra de Monte-Carlo ou l’Hôtel Hermitage. Les tarifs, eux, sont plutôt abordables : entre 20 et 40 euros par concert.

Plus que des concerts…

Le Printemps des Arts, c’est bien plus que des concerts. Autour de l’événement, le public pourra participer à des tables rondes, ainsi qu’a des conférences et à des before et after. Charlotte Casiraghi sera d’ailleurs présente pour l’after du 22 mars « Autour de Maya Angelou ». Au programme également : des rencontres avec des artistes reconnus, comme Michel Dalberto, des cinés-concerts et des masterclass. Bon festival !

L’intégralité du programme est disponible ici.