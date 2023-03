Record pour Sonny Folcheri, médaille d’argent pour Téo Andant, l’AS Monaco Athlétisme au sommet

Les deux représentants de l’association monégasque ont brillé ces dernières semaines, avec des performances étincelantes. Flashback.

Sonny Folcheri fait tomber le record monégasque du marathon

Au pays du Soleil levant, Sonny Folcheri est devenu le marathonien monégasque le plus rapide de histoire. En bouclant le marathon de Tokyo en 2 h 44m et 45 sc, l’infatigable monégasque a battu son propre record et a signé le meilleur temps du pays.

Sonny Folcheri en a également profité pour rejoindre les Six Star Finishers, un cercle fermé qui rassemble les coureurs qui ont franchi la ligne d’arrivée des marathons de New York, Berlin, Londres, Boston, Chicago et Tokyo.

Une double performance unique pour celui qui a débuté la course à pied il y a treize ans, en arpentant le littoral monégasque. Et ce n’est pas fini. À 35 ans, le Monégasque s’apprête à participer le 27 août prochain à ses troisièmes championnats du monde de half Ironman à Lahti en Finlande.

Téo Andant vice-champion d’Europe du 4x400m

Déjà médaillé de bronze lors des Championnats d’Europe l’été dernier, le Mentonnais a passé encore un nouveau cap en décrochant l’argent lors des Championnats d’Europe en salle, qui se sont déroulés à Istanbul le 5 mars dernier.

Aux côtés de Gilles Biron, Victor Coroller et Muhammad Abdallah Kounta, Téo Andant a réalisé une course exceptionnelle sur le 4×400 m, où seuls les Belges ont fait mieux que les Français.

Une saison 2023 qui a débuté de la meilleure des manières pour l’athlète de l’AS Monaco Athlétisme, avant deux échéances importantes à ses yeux. Les Jeux des Petits Etats, du 27 mai au 3 juin à Malte, et surtout les Championnats du monde de Budapest, du 19 au 27 août à Budapest.

Jean Woloch fait lui aussi tomber les records

Début janvier à Miramas, le perchiste de l’AS Monaco Athlétisme a lui aussi brillé en améliorant le record du club du saut à la perche avec une marque à 5,30 m.

Portrait. Jean Woloch (AS Monaco Athlétisme), le ciel est sa limite

Le précédent record du club était détenu jusqu’ici par Cadogan Abada depuis juillet 2019 avec un saut à 5,11 m. Prochain grand rendez-vous pour le perchiste de la Principauté, les Jeux des Petits États d’Europe, qui se dérouleront du 27 mai au 3 juin à Malte. « Je vise le podium » nous avait-il confié.