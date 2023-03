Une maison dans laquelle a joué Grace Kelly est à la vente

La demeure a servi de lieu de tournage pour La Main au Collet.

C’est une propriété pour le moins historique que la branche immobilière de la prestigieuse maison Sotheby’s propose à la vente. L’agence vend en effet une demeure à Saint-Jeannet, dans les Alpes-Maritimes. Une superbe villa, La Bastide, qui a servi de lieu de tournage à Alfred Hitchcock pour le célèbre film La Main au Collet, dans lequel jouaient Cary Grant et… Grace Kelly !

Avec 425 m² de surface habitable, la villa comprend une maison principale d’habitation et une maison de gardien ou ami, le tout sur un terrain de plus de 5 000 m², offrant une vue époustouflante sur la mer. Le tout est complété par une grande aire de stationnement et une grande piscine.

Ce bien de 12 pièces, dont sept chambres, est en vente pour 3 600 000 euros.

Comment le Prince Rainier III imaginait-il l’an 2000 ?

© Sotheby’s

ERRATUM : La première version de l’article mentionnait que la Villa L’Aiglon était l’ancienne demeure de la Princesse Grace. Les sources utilisées provenaient de la presse locale. L’erreur a été signalée par Sotheby’s, nous avons donc retiré cette mention de notre article.