WhiteCard 2023 : Comment y participer ?

Journée internationale du sport pour le développement et la paix, le 6 avril est marqué chaque année par la grande campagne #WhiteCard lancée par Peace and Sport, qui fêtera cette année ses dix ans.

Vous soutenez la vision selon laquelle le sport peut se mettre au service de la construction de communautés pacifiques, inclusives et pacifiques ? Pour participer à la Journée internationale du sport au service du développement de la paix , cinq moyens s’offrent à vous.

1. #WhiteCard Pic

Il suffit de prendre une photo de vous, seul ou en groupe, avec un carton blanc symbole de paix par le sport. Postez ensuite vos photos sur les réseaux sociaux en mentionnant @peaceandsport et #WhiteCard.

2. #WhiteCard Flag

Organisez la prise de vue d’une #WhiteCard géante, en réunissant un maximum de participants autour d’un drapeau blanc symbolisant la #WhiteCard. Partagez ensuite cette prise de vue sur vos réseaux sociaux en mentionnant @peaceandsport et #WhiteCard.

3. #WhiteCard Lab

Donnez de la visibilité à vos initiatives en partageant des contenus en lien avec la paix par le sport (publication de rapports, articles, vidéos, photos, description de programmes de paix par le sport, actions symboliques…) en utilisant le hashtag #WhiteCard.

4. #WhiteCard Flashback

Dans le cadre des dix ans de la Journée internationale du sport au service du développement et de la paix, partagez sur vos réseaux sociaux votre meilleur souvenir de mobilisation et expliquez en quoi cet évènement illustre la capacité du sport à contribuer à la paix, en utilisant le filtre dédié et le hashtag #WhiteCard.

5. #WhiteCard Tiktok Challenge

Partagez une vidéo créative, en pratiquant votre sport favori tout en tenant une #WhiteCard sur l’air de « Waka Waka (This Time for Africa) » de Shakira.

Joël Bouzou (Peace and Sport) : « Le sport est un vecteur pour promouvoir l’égalité des chances »