Croisières : les contrôles reprennent en Principauté

Depuis quelques jours, la saison des croisières à repris à Monaco et durera jusqu’en novembre. Les imposants navires doivent respecter une certaine taille et capacité d’accueil.

En fixant une limite maximale dans la taille des navires en escale au port ou au mouillage, une limite dans la capacité maximale de passagers à bord et dans celle de la durée de la saison, le gouvernement souhaite et permet que l’accueil de croisières soit en cohérence avec Monaco, son image, sa qualité de vie et son attractivité économique.

Le secteur du tourisme en ébullition avec l’arrivée des beaux jours à Monaco

Dans cet objectif, le gouvernement et la Société d’Exploitation des Ports de Monaco travaillent main dans la main. Concrètement, cette politique portuaire s’exécute par le biais de contrôles des navires assurés par la Direction des Affaires Maritimes et par la Direction de l’Environnement en coordination avec la SEPM.

En 2023, l’objectif à atteindre pour les équipes représente un volume de 90% d’inspection documentaire et 30% d’analyses sur prélèvement des navires faisant escale à la digue Rainier III. En parallèle, la Principauté s’est dotée d’un plan de réception et de traitement des déchets d’exploitation des navires. L’objectif est de réduire ces déchets, les résidus de cargaison en mer et les déversements illicites effectués par les navires fréquentant les ports de Monaco.