Княжество возобновляет контроль круизов

Несколько дней назад в Монако возобновился сезон круизов, который продлится до ноября. Крупные лайнеры должны соблюдать некоторые ограничения по размерам и по вместимости.

Ограничивая максимальные размеры лайнеров, заходящих в порт или стоящих на якорной стоянке, максимальную вместимость пассажиров и продолжительность сезона круизов, правительство стремится к тому, чтобы прием туристов соответствовал статусу Монако, его имиджу, качеству жизни и экономической привлекательности.

С наступлением в Монако хорошей погоды сектор туризма оживляется

Для этого правительство и Компания по эксплуатации портов Монако (Société d’Exploitation des Ports de Monaco – SEPM) работают рука об руку. Портовая политика ведется посредством контроля судов Дирекцией по морским вопросам и Дирекцией по вопросам окружающей среды в сотрудничестве с SEPM.

В 2023 году задача рабочих групп – проверка документации 90% судов и анализы образцов 30% судов, заходящих в гавань Ренье III. Параллельно с этим Княжество разработало программу сбора и переработки отходов от эксплуатации судов. Задача программы – сократить количество этих отходов, остатков груза в море и незаконные выбросы судов, заходящих в порты Монако.