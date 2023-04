Deux nouvelles bornes MaConsigne à Monaco

Pour rappel, ces équipements permettent de réduire la consommation de plastique en Principauté.

L’engagement de Monaco en faveur de l’environnement ne faiblit pas. La Principauté possède depuis quelques jours deux nouvelles bornes MaConsigne. La première a été installée à l’Espace Saint-Charles ; la seconde au Marché de la Condamine, en complément de celle qui existe déjà au niveau -1.

Deux sites communaux, qui démontrent le soutien de la Mairie de Monaco envers l’initiative du Gouvernement Princier. Le but de MaConsigne est de réduire les emballages jetables et les déchets plastiques liés à la consommation alimentaire. Voilà pourquoi de nombreux commerces proposent des contenants en verre, que les clients peuvent ensuite déposer en borne.

Le Maire Georges Marsan et son Adjoint Marjorie Crovetto, en charge du Cadre de Vie, de l’Environnement et du Développement Durable, ont ainsi rejoint les représentants de la Mission pour la Transition Energétique et de l’opérateur Lemniscate, qui gère MaConsigne, pour une rencontre en trois temps : la présentation par la société Lemniscate du dispositif MaConsigne ; la rencontre avec trois restaurateurs de la Halle du Marché de la Condamine (MC by KODERA, la Maison des Pâtes et Maison Mer) qui participent activement à la démarche ; et un moment d’échange partagé autour d’un déjeuner.