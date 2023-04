Ligue 1 : L’AS Monaco enchaîne face à Strasbourg et met la pression dans la course au podium

Les Monégasques se sont imposés ce dimanche après-midi face au RC Strasbourg après avoir été menés au score (4-3).

Le match : 4-3

Monaco s’est fait peur mais Monaco a assuré l’essentiel en prenant les trois points face à Strasbourg. Une victoire importante dans la course au podium.

Idéalement lancés par un Vanderson une nouvelle fois positionné plus haut sur le terrain et buteur d’un tir croisé du droit (1-0, 19′), les Monégasques ont vu les Strasbourgeois revenir au score et prendre l’avantage coup sur coup.

Lebo Mothiba de la tête (1-1, 32′) et Guillermo Maripan contre son camp (1-2, 41′) ont permis aux visiteurs de prendre les commandes de la rencontre.

Mais au retour des vestiaires, les Monégasques ont affiché de bien meilleures intentions et sont parvenus à égaliser par l’intermédiaire d’Eliesse Ben Seghir, qui d’une volée parfaitement ajustée a inscrit son quatrième but de la saison en Ligue 1 (2-2, 54′).

Avec « ÜNSEME », l’AS Monaco veut se rapprocher encore un peu plus de ses villes et clubs voisins

Quelques minutes plus tard, c’est Edan Diop (voir ci-dessous), une autre grande promesse de la formation monégasque, qui a donné l’avantage à l’ASM (3-2, 58′) avant que Youssouf Fofana ne fasse le break peu après l’heure de jeu (4-2, 66′).

Une joie de courte durée pour l’international français puisqu’en écopant d’un deuxième avertissement (78′), Youssouf Fofana a été expulsé, laissant ses coéquipiers à dix.

Solides en défense et solidaires collectivement, les coéquipiers de Wissam Ben Yedder ont maintenu leur avantage malgré une réalisation d’Habib Diallo dans le temps additionnel (4-3, 90+3′).

Un match fou qui a finalement souri aux Rouge et Blanc (57 points), qui maintiennent la pression sur le podium, à trois longueurs du RC Lens (60 points) et de l’Olympique de Marseille (60 points). Prochain rendez-vous pour l’AS Monaco, dimanche prochain sur la pelouse du FC Nantes (17h05).

Le joueur : Edan Diop ouvre son compteur

Pour sa troisième apparition seulement en Ligue 1, le jeune frère du Niçois Sofiane a déjà inscrit son premier but. Une réalisation cruciale puisqu’elle a permis aux siens de repasser devant après l’égalisation d’Eliesse Ben Seghir.

Entré en jeu à la place de Ruben Aguilar après la pause, le joueur de l’Academy (18 ans) a confirmé ses belles dispositions et prouvé une nouvelle fois que Philippe Clement compte plus que jamais sur lui pour cette fin de saison.

Le chiffre : 12

Comme le nombre de buts inscrits par des joueurs en sortie de banc cette saison. C’est plus que n’importe quelle équipe.

La phrase : « Beaucoup plus agressifs après la mi-temps »

Aleksandr Golovin : « On s’est dit les choses à la mi-temps et on est revenu avec de meilleures intentions, beaucoup plus agressifs. Le coach nous a précisé les points à améliorer. On s’est parlé entre nous pour faire mieux collectivement. On doit maintenant gagner tous les matchs. »