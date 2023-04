Thomas Lhuillier devient Directeur Général et Dirigeant Effectif de la filiale Banque Richelieu Monaco

Fort d’une solide expérience dans la banque privée internationale, il a pour mission de piloter la stratégie de croissance de la branche monégasque du groupe.

Alors que le groupe Banque Richelieu fête cette année son cinquième anniversaire, il vient d’annoncer plusieurs évolutions au sein de sa gouvernance, notamment en Principauté.

La filiale Banque Richelieu Monaco – une banque privée boutique pour les grandes fortunes internationales – a désormais un nouveau Directeur Général et Dirigeant Effectif : Thomas Lhuillier.

Âgé de 40 ans, Thomas Lhuillier est diplômé de la Victoria University of Wellington et de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

C’est en 2006 qu’il démarre sa carrière, au Crédit Foncier de France, avant de prendre la direction de la clientèle anglophone de la branche monégasque deux ans plus tard. En 2011, Thomas Lhuillier intègre le groupe Société Générale au poste de Développeur auprès d’une clientèle UHNWI (Ultra High-Net-Worth Individuals, ou personnes à valeur nette élevée) internationale.

Monaco, territoire qui possède la plus forte densité de personnes fortunées au monde

Il contribue ainsi au développement commercial de la Société Générale Private Banking Monaco, avant de piloter le financement immobilier en 2014, puis la direction du développement en 2015. Il est nommé Directeur commercial en 2017.

Thomas Lhuillier quitte ses fonctions l’année suivante, afin de prendre la Direction Générale Adjointe de Banque Richelieu Monaco. Aujourd’hui nommé Directeur Général et Dirigeant Exécutif, et fort de son expérience de la banque privée internationale, de sa connaissance de la place financière monégasque et de ses compétences en matière de gestion privée, Thomas Lhuillier a pour mission de piloter la stratégie de croissance de Banque Richelieu Monaco.