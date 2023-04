Une délégation du Conseil national s’est rendue à Strasbourg pour défendre les spécificités de Monaco

Les élus monégasques ont rencontré ceux de Saint-Marin, également concernés par le processus de négociations avec l’Union Européenne.

C’est à l’occasion de la session de printemps de l’Assemblée Parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), ce mercredi 26 avril, qu’une délégation du Conseil national s’est rendue à Strasbourg.

La Présidente de l’Hémicycle, Brigitte Boccone-Pagès, était accompagnée de Béatrice Fresko-Rolfo, Cheffe de délégation, Thomas Brezzo, membre titulaire et Président de la Commission de Législation, Régis Bergonzi, membre suppléant et Président de la Commission pour le suivi de la Négociation avec l’Union Européenne et Christine Pasquier-Ciulla, membre suppléant et Présidente de la Commission pour les Droits de la Famille et de l’Égalité.

De gauche à droite : Thomas Brezzo, Christine Pasquier-Ciulla, Brigitte Boccone-Pagès, Béatrice Fresko-Rolfo et Régis Bergonzi – © Conseil national

Ce premier déplacement de la mandature a permis de présenter la nouvelle délégation monégasque à la Secrétaire Générale de l’APCE : Despina Chatzivassiliou-Tsovilis. Les élus ont également participé à une rencontre bilatérale avec les parlementaire de Saint-Marin, micro-Etat également concerné par le processus de négociation avec l’Union Européenne.

Pierre Dartout : « L’objectif n’est pas de signer un accord avec l’Union Européenne en 2023, mais d’avancer dans les négociations »

Les deux délégations ont ainsi pu longuement échanger sur les lignes rouges respectives de chaque pays. Les élus monégasques ont dès lors particulièrement insisté sur la nécessité de faire valoir les spécificités de Monaco, garantes de la réussite et de l’attractivité de la Principauté.

Monaco devrait prochainement rencontrer la délégation d’Andorre, pour aborder cette même thématique. L’objectif de ces rencontres est, sous l’impulsion de la Présidente et en parallèle de l’action menée par le Gouvernement, de rappeler la singularité du régime Constitutionnel monégasque auprès de la communauté parlementaire européenne, afin de mieux défendre les spécificités, la souveraineté et la réussite du modèle social et économique de Monaco.