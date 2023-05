À Monaco, ouverture des inscriptions au Mini-Club du Larvotto

Cette année, le Mini-Club accueillera les enfants du 1er juillet au 31 août 2023.

L’heure est à la préparation des vacances d’été pour les enfants. Cette année encore, les locaux du Jardin d’Eveil se transforment en un centre de loisirs pendant la période estivale, pouvant recevoir une cinquantaine d’enfants âgés de 3 à 12 ans.

Géré par le service Petite enfance et Familles de la Mairie de Monaco, le Mini-Club accueillera cette année les enfants du 1er juillet au 31 août 2023, de 8h à 18h. Un tarif unique de 22,80€ avec repas sous forme de pique-nique est proposé.

Venez créer un livre d’artiste à la Médiathèque de Monaco

Les inscriptions s’effectueront par ordre de priorité pour les enfants de nationalité monégasque et les résidents en Principauté, entre le 2 et le 24 mai 2023 en renvoyant le dossier d’inscription dûment complété au service Petite enfance et Familles.

Le dossier est disponible en téléchargement en bas de cette page ainsi qu’à l’adresse suivante : www.mairie.mc/le-mini-club.