Venez créer un livre d’artiste à la Médiathèque de Monaco

Cela s’appelle les Renc’Arts et la première édition se tiendra le samedi 13 mai.

Ce nouveau rendez-vous artistique et culturel prendra la forme de rencontres autour de l’art et du livre qui mettront à l’honneur la collection d’ouvrages conservés au Fonds Patrimonial. Au travers d’ateliers, la Médiathèque de Monaco souhaite faire découvrir la richesse des pratiques et des formes d’expression artistique qui gravitent autour du livre et de l’imprimé.

Au programme du premier Renc’Art : création d’un livre d’artiste en papier recyclé sous les conseils de Valérie Duarte, graphiste, photographe et créatrice de reliures artisanales. La Mairie de Monaco prévoit également des conférences et expositions pour les prochaines éditions.

Rendez-vous à la Bibliothèque Princesse Caroline, samedi 13 mai à 14h. L’atelier est gratuit et accessible à partir de 12 ans (s’inscrire au +377 93 15 29 40).