Concerts au Palais Princier : découvrez le programme de 2023

L’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo vient d’annoncer six dates de concerts pour l’été.

Des pièces de grands compositeurs et de talentueux musiciens : les concerts au Palais Princier de l’OPMC seront au nombre de six cette année. Six moments uniques à vivre dans la cour du Palais.

16 juillet 2023 : Rachmaninoff, Brahms – Kazuki Yamada (direction) et Daniil Trifonov (piano)

Rachmaninoff, Brahms – Kazuki Yamada (direction) et Daniil Trifonov (piano) 20 juillet 2023 : Malher, Korngold, Strauss, Ravel – Fabien Gabel (direction) et Gil Shaham (violon)

Malher, Korngold, Strauss, Ravel – Fabien Gabel (direction) et Gil Shaham (violon) 23 juillet 2023 : Kraus, Bach, Mozart – Ottavio Dantone (direction), Giuliano Carmignola (violon) et Mathieu Petitjean (hautbois)

Kraus, Bach, Mozart – Ottavio Dantone (direction), Giuliano Carmignola (violon) et Mathieu Petitjean (hautbois) 27 juillet 2023 : Mozart, Beethoven – Jean-Christophe Spinosi (direction) et Daniel Lozakovich (violon)

Mozart, Beethoven – Jean-Christophe Spinosi (direction) et Daniel Lozakovich (violon) 3 août 2023 : Brahms, Haydn – Lawrence Foster (direction) et Marc Coppey (violoncelle)

Brahms, Haydn – Lawrence Foster (direction) et Marc Coppey (violoncelle) 6 août 2023 : Mozart, Beethoven – Jaap Van Zweden (direction) et David Fray (piano)

Les ventes pour les abonnements aux six concerts et pour les membres des Amis de l’Orchestre seront ouvertes le 2 mai, celles des places à l’unité le 9 mai.

