Летние концерты в Княжеском дворце: программа на 2023 год
Филармонический оркестр Монте-Карло только что объявил даты предстоящих концертов этим летом.
Произведения великих композиторов в исполнении талантливых музыкантов: в этом году в Княжеском дворце состоятся шесть концертов. Лирические вечера пройдут в Парадном дворе Княжеского дворца.
- 16 июля 2023 года: Рахманинов, Брамс — Казуки Ямада (дирижер) и Даниил Трифонов (фортепиано)
- 20 июля 2023: Малер, Корнгольд, Штраус, Равель — Фабьен Габель (дирижер) и Гил Шахам (скрипка)
- 23 июля 2023: Краус, Бах, Моцарт — Оттавио Дантоне (дирижер), Джулиано Карминьола (скрипка) и Матье Петижан (гобой)
- 27 июля 2023: Моцарт, Бетховен — Жан-Кристоф Спинози (дирижер) и Даниэль Лозакович (скрипка)
- 3 августа 2023: Брамс, Гайдн — Лоуренс Фостер (дирижер) и Марк Коппе (виолончель)
- 6 августа 2023: Моцарт, Бетховен — Яп Ван Зведен (дирижер) и Дэвид Фрей (фортепиано)
Продажа абонементов на все шесть концертов и для членов Ассоциации Друзей Филармонического оркестра начнётся 2 мая, а продажа индивидуальных билетов — 9 мая.
Практическая информация:
- Абонемент на шесть концертов: от €120 до €810.
- Индивидуальные билеты: от €22 до €150 / Тариф «Молодёжный» (до 25 лет): от €10 до €25 / Групповой тариф (минимум 10 человек): от €20 до €60
- Бронирование по телефону + 377 98 06 28 28, по электронной почте atrium@opmc.mc, в билетной кассе Атриума Казино Монте-Карло или онлайн. Абонементы не продаются онлайн: для их приобретения, пожалуйста, обратитесь в кассу Атриума Казино.
- Билеты также можно приобрести на Пляс дю Пале в день концерта с 20:00 (при наличии свободных мест).
- Дресс-код обязателен (пиджак и галстук для мужчин)