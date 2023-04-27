Летние концерты в Княжеском дворце: программа на 2023 год

Филармонический оркестр Монте-Карло только что объявил даты предстоящих концертов этим летом.

Произведения великих композиторов в исполнении талантливых музыкантов: в этом году в Княжеском дворце состоятся шесть концертов. Лирические вечера пройдут в Парадном дворе Княжеского дворца.

16 июля 2023 года: Рахманинов, Брамс — Казуки Ямада (дирижер) и Даниил Трифонов (фортепиано)

Рахманинов, Брамс — Казуки Ямада (дирижер) и Даниил Трифонов (фортепиано) 20 июля 2023: Малер, Корнгольд, Штраус, Равель — Фабьен Габель (дирижер) и Гил Шахам (скрипка)

Малер, Корнгольд, Штраус, Равель — Фабьен Габель (дирижер) и Гил Шахам (скрипка) 23 июля 2023: Краус, Бах, Моцарт — Оттавио Дантоне (дирижер), Джулиано Карминьола (скрипка) и Матье Петижан (гобой)

Краус, Бах, Моцарт — Оттавио Дантоне (дирижер), Джулиано Карминьола (скрипка) и Матье Петижан (гобой) 27 июля 2023: Моцарт, Бетховен — Жан-Кристоф Спинози (дирижер) и Даниэль Лозакович (скрипка)

Моцарт, Бетховен — Жан-Кристоф Спинози (дирижер) и Даниэль Лозакович (скрипка) 3 августа 2023: Брамс, Гайдн — Лоуренс Фостер (дирижер) и Марк Коппе (виолончель)

Брамс, Гайдн — Лоуренс Фостер (дирижер) и Марк Коппе (виолончель) 6 августа 2023: Моцарт, Бетховен — Яп Ван Зведен (дирижер) и Дэвид Фрей (фортепиано)

Продажа абонементов на все шесть концертов и для членов Ассоциации Друзей Филармонического оркестра начнётся 2 мая, а продажа индивидуальных билетов — 9 мая.

Концерты звезд в Монако этим летом

Практическая информация: