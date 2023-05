Julien Munoz, nommé Directeur Marketing & Digital de la Société des Bains de Mer

Julien Munoz aura pour mission de développer une stratégie marketing et digitale pour renforcer les ambitions de la Société des Bains de Mer à Monaco et à l’international.

La Monte-Carlo Société des Bains de Mer (SBM) poursuit sa stratégie de réorganisation mise en œuvre par son Président-Délégué Stéphane Valeri. Le groupe vient d’annoncer la nomination de Julien Munoz au poste de Directeur Marketing & Digital.

Julien Munoz a pris ses fonctions ce mardi 2 mai et possède un riche parcours, notamment sur la scène internationale. Après avoir officié au sein du célèbre parc à thème Disneyland Paris en 2005 en tant que Directeur des Opérations puis Directeur des Ventes et Marketing, Julien Munoz a rejoint Dubaï en 2016, où il a piloté la stratégie vente et marketing du parc d’attractions Dubaï Parks & Resort.

Un an plus tard, il rejoint le groupe Etisalat Digital, marque commerciale de l’opérateur historique des télécommunications aux Émirats arabes unis, en tant que Directeur Projets Stratégie digitale, dans le cadre de l’Exposition universelle 2020 à Dubaï.

Depuis 2020, justement, Julien Munoz occupait les fonctions de Directeur Ventes et Marketing pour les marchés d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique au sein du groupe Radisson.

Un long et prestigieux parcours, donc, qui devrait permettre au nouveau Directeur Marketing & Digital de poursuivre et développer une stratégie marketing et digitale, afin de renforcer les ambitions de la SBM à l’international comme en Principauté.