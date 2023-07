Découvrez la programmation 2023-2024 du Théâtre Princesse Grace

Grands classiques, comédies de boulevard, seuls en scène, tragédies… Il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts !

Après l’OPMC et l’Opéra de Monte-Carlo, le Théâtre Princesse Grace (TPG) a à son tour dévoilé le programme de sa saison 2023-2024.

Au menu, une trentaine de spectacles, du 26 septembre 2023 au 4 juin 2024, avec une sélection éclectique et des invités de choix. Parmi eux, l’acteur Bruno Salomone, venu présenter la saison aux côtés de Françoise Gamerdinger, directrice du TPG.

Gérard et Arthur Jugnot seront à l’affiche pour « Le Jour du kiwi », une comédie de Laetitia Colombani – DR

Le comédien sera d’ailleurs sur scène à deux reprise en Principauté : le 21 décembre, avec Au Scalpel et le 3 mars, avec Suite Royale, où il remplacera Elie Semoun et où sa partenaire, Julie de Bona, prendra la place de Fanny Valette.

« La pièce Au Scalpel, je l’ai beaucoup jouée, je la connais sur le bout des doigts, confie le comédien. On est en tension pendant toute la pièce : je joue un chirurgien qui opère très tôt le lendemain matin, et son frère débarque à 22h20. C’est une sorte de règlement de comptes. Et croyez-moi, si votre chirurgien vit ce que mon personnage va vivre, vous avez intérêt à ne pas être opéré le lendemain ! C’est de l’humour sarcastique, grinçant, un peu à l’anglaise. (…) L’autre pièce, Suite Royale, je ne l’ai pas encore jouée. J’interprète le mari de Julie de Bona, Antoine, qui la convoque dans une suite royale de luxe, et qui lui annonce une nouvelle. C’est une annonce très surprenante, et mon personnage pense que sa vie va changer. J’aime beaucoup les dialogues, c’est de la comédie pure, c’est très drôle ! »

Bruno Salomone sera à l’affiche deux fois à Monaco – © Direction de la Communication / Stéphane Danna

Molière, Maupassant et Racine

Si le théâtre ne se cantonne pas aux classiques de la littérature, trois pièces rendront tout de même hommage à trois grandes plumes françaises : Molière, Guy de Maupassant et Racine.

C’est d’ailleurs par Molière que la saison s’ouvrira, avec son célèbre Misanthrope, mis en scène par Thomas Le Douarec dans une version moderne, transposée dans le monde de la jet set.

A l’inverse, Frédéric Mounier proposera une version du Horla de Maupassant extrêmement fidèle à l’œuvre originale, en dépit de quelques coupes, où la folie supposée du protagoniste, seul sur scène, suscitera une forte tension.

« Le Horla » – DR

Enfin, Racine par Racine, écrit et mis en scène par Serge Bourhis, rendra hommage au célèbre dramaturge, avec onze tragédies revues et corrigées grâce à une approche comique. De Bérénice, à Phèdre, en passant par Andromaque, redécouvrez Racine comme vous ne l’avez jamais vu !

Notre société comme source d’inspiration

Le théâtre ne sert pas qu’à divertir. Les différentes problématiques auxquelles l’humain d’aujourd’hui est confronté sont aussi étudiées avec, notamment J’ai trop d’amis et Tout le monde savait.

La première, écrite et mise en scène par David Lescot, et qui a remporté le Molière du Jeune Public 2022, décrit, non sans humour, les préoccupations des collégiens en quête de popularité.

« J’ai trop d’amis » – DR

La seconde, nettement plus sombre, et qui a reçu le Molière du Seule.e en Scène 2023, est tirée de l’histoire vraie de Valérie Bacot, femme battue et maltraitée pendant des années par son mari, et qui a fini par le tuer. Sylvie Testud incarne avec beaucoup d’émotion cette victime qui a dû commettre un meurtre pour se protéger et protéger ses enfants.

Des seuls en scène exceptionnels

Amateurs de « one-man-shows », vous voilà servis ! En plus des deux précédemment évoqués, le TPG vous propose différents seuls en scène tantôt émouvants, tantôt comiques. A commencer par Seul(s), où Olivier Duverger Vaneck raconte son histoire, celle « d’un homme qui a connu la solitude dès son enfance. Sans jamais se plaindre, il se livre avec humour et sincérité sur cette absence de regard, cette impossibilité de nouer des liens. »

Dans un autre registre, le célèbre comique Paul Taylor, popularisé par Canal+ et Youtube grâce à What the Fuck France vous attend pour Bisoubye X, un spectacle en français et en anglais complètement décalé, avec tout un lot de blagues bilingues. « Ramène ta pinte et ton dictionnaire », vous voilà prévenus !

« Bisoubye X » – DR

Troisième spectacle à ne pas manquer : Sens dessus dessous. Et c’est un très grand comédien qui se cache derrière ce seul en scène : André Dussollier. L’acteur de Tanguy, Trois hommes et un couffin ou Ne le dis à personne, vous emporte dans un voyage imaginaire, où se mêlent littérature et féerie.

« Sens dessus dessous » – DR

Découvrez ou redécouvrez également l’œuvre du célèbre écrivain Delphine de Vigan avec Rien ne s’oppose à la nuit – Fragments, interprété par Elsa Lepoivre, de la Comédie-Française. Une pièce adaptée du roman de Delphine de Vigan qui, à l’origine, ne souhaitait pas voir ses livres adaptés au cinéma ou au théâtre, mais qui a su se laisser convaincre pour participer à ce beau projet.

Vainqueur du Molière du Seul.e en Scène 2022, Marc Arnaud vous invite aussi à assister à La Métamorphose des Cigognes, histoire d’un homme enfermé entre quatre murs face à un gobelet vide. Pendant une heure, cet homme essaye de faire un enfant par fécondation in vitro. L’occasion d’aborder un sujet délicat, rarement observé du point de vue masculin.

Enfin, les italophones seront ravis d’apprendre que Sergio Castellitto signe son retour au théâtre après vingt ans d’absence grâce à Zorro, Un Eremita Sul Marciapiede, où un vagabond retrace l’histoire de sa vie, et les choix qui l’ont malheureusement conduit à la rue, tout en réfléchissant au sens de l’existence. Attention, le spectacle est intégralement donné en langue italienne.

Programme complet et infos pratiques :

Le Misanthrope, 26 septembre, 20 heures

La Délicatesse, 5 octobre, 20 heures

Nous y voilà !, 13 octobre, 20 heures

Le Horla, 17 octobre, 20 heures

Le Principe d’incertitude, 3 novembre, 20 heures

J’ai trop d’amis, 7 novembre, 20 heures

Seul(s), 14 novembre, 20 heures

L.U.C.A, 23 novembre, 20 heures

Bisoubye X, 6 décembre, 20 heures

Demain la revanche, 10 décembre, 17 heures

Au Scalpel, 21 décembre, 20 heures

Le Retour de Richard III par le train de 9h24, 9 janvier, 20 heures

Tout le monde savait, 18 janvier, 20 heures

Quai des orfèvres légitime défense, 25 janvier, 20 heures

Sens dessus dessous, 31 janvier, 20 heures

Faisons un rêve (projection en partenariat avec l’Institut Audiovisuel de Monaco), 6 février, 20 heures

J’ai des doutes, 8 février, 20 heures

Sur la tête des enfants !, 14 février, 20 heures

Les Poupées persanes, 20 février, 20 heures

Suite Royale, 3 mars, 17 heures

Rien ne s’oppose à la nuit – Fragments, 12 mars, 20 heures

La Métamorphose des cigognes, 20 mars, 20 heures

Les Règles du savoir-vivre dans la société moderne / Music-Hall, 27 mars, 20 heures

Changer l’eau des fleurs, 2 avril, 20 heures

Lorsque l’enfant paraît, 9 avril, 20 heures

Zorro, Un eremita sul marciapiede, 13 avril, 20 heures

Racine par la Racine, 16 avril, 20 heures

Le Jour du kiwi, 20 avril, 20 heures

Une idée géniale, 28 avril, 17 heures

Deux amis, 7 mai, 20 heures

Oublie-moi, 4 juin, 20 heures

Retrouvez tous les détails de la programmation sur le site internet du TPG.

La vente des places à l’unité sera ouverte à partir du 4 septembre :