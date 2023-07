Le Gala de La Croix-Rouge se prépare à un prestigieux spectacle

La traditionnelle soirée monégasque se tiendra ce samedi dans la Salle des Etoiles du Sporting Monte-Carlo. Au programme : feu d’artifice, concert, dîner et tombola.

Pour cette 74ème édition et à l’image des précédentes, les petits plats seront mis dans les grands. À commencer par le dîner, animé par l’actrice française Alice Taglioni et le réalisateur Yann Antony-Noghès qui présentait un documentaire inédit sur le Prince Rainier III il y a quelques semaines. Un film des actions de La Croix-Rouge monégasque sera diffusé, à propos de ses « actions symboles », puis sur son année 2023.

Le Prince Albert II et la Princesse Charlène y seront présents, ainsi que pour la prestation de Robbie Williams, invité cette année à performer ses dizaines de tubes issus de ses albums vendus à plus de 85 millions d’exemplaires. « Il interprète des versions revisitées ou comme Robbie pourrait le dire, « retravaillées, ré-imaginées et ré-aimées » de sa plus ancienne chanson « Angels », à la plus récente, « Lost » », détaille la Société des Bains de Mer. Sa prestation se tiendra après une grande tombola, dotée de six lots « prestigieux ». La soirée se clôturera par un feu d’artifice tiré pour l’occasion.

Découvrez la programmation 2023-2024 du Théâtre Princesse Grace

À noter que, pour ce 74e Gala de la Croix-Rouge monégasque, l’artiste belge Philippe Geluck offre l’une de ses œuvres : « Red Cross cat ». Avec plus de 8000 dessins dans la presse et 23 albums, Philippe Geluck est aussi animateur avec plus de 1500 émissions sur France 2 ou avec la bande à Ruquier dans On a tout essayé.

Les donateurs de la CRM seront reçus dès 20h dans la Salle des Étoiles !