Tennis de table : Xiaoxin Yang se rapproche du top 10 mondial

Grâce à sa médaille d’argent lors des derniers Jeux européens, la pongiste monégasque est passée du 18e au 12e rang mondial.

Souvenez-vous. C’était le 27 juin dernier. À Cracovie, en finale du simple des Jeux européens la pongiste Xiaoxin Yang menait 3 sets à 1 et 4-0 dans la cinquième manche. Au porte d’un premier titre historique, la pongiste monégasque s’était finalement inclinée face à la Roumaine Bernadette-Cynthia Szőcs (4 sets à 3).

Une défaite douloureuse, que Xiaoxin Yang a pris le temps de digérer. Mais aussi et surtout de relativiser. Grâce à cette médaille d’argent déjà historique, l’athlète du Comité olympique monégasque vient de passer de la 18e à la 12e place mondiale.

« Ce revers doit me servir pour la suite. Je suis une fille très combattante. J’ai envie de faire encore plus de résultats pour ma carrière et pour Monaco, a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 dans le viseur

Il y a beaucoup de choses à travailler encore. Je n’ai pas gagné cette la médaille d’or et c’est une motivation supplémentaire pour progresser, ce qui n’aurait sans doute pas été le cas si j’avais gagné. Pour ma carrière, il y a encore de très belles choses à écrire. Il faut que je me concentre pour les prochaines grandes échéances. »

Tous les regards sont à présent braqués sur Paris 2024. Après Tokyo (où elle fut la première athlète monégasque à se qualifier pour des Jeux d’été), Xiaoxin Yang vise une deuxième participation consécutive.

« Il faudra passer par une qualification, mais le classement mondial comptera aussi. Si j’arrive à me maintenir dans les vingt premières, je pense avoir ma chance. Pour cela, il faut que je travaille techniquement et mentalement, pour que je puisse arriver à libérer mes émotions.»