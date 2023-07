Un champion d’Europe débarque à l’AS Monaco Basket

Le pivot international français Petr Cornelie (27 ans, 2m11) s’est engagé avec la Roca Team pour trois saisons en provenance du Real Madrid, dernier vainqueur de l’Euroleague.

La Roca Team tient sa troisième recrue. Après Terry Tarpey et Mam Jaiteh, le club de la Principauté a frappé un grand coup en arrachant la signature de Petr Cornelie, pourtant sollicité par d’autres écuries européennes, comme le Maccabi Tel-Aviv ou l’Etoile Rouge de Belgrade.

Cette saison, Petr Cornelie a remporté l’Euroleague avec le Real Madrid et compilait 4,4 points et 3 rebonds en Liga Endesa et 5,9 points et 3,2 rebonds en Euroleague.

Petr Cornelie affiche déjà ses ambitions

Passé par Le Mans, Levallois et Pau-Lacq-Orthez, le pivot avait été drafté en 2016 par les Denver Nuggets. Après une saison en G-League, il avait rejoint le Real Madrid la saison dernière.

« Selon moi, c’était l’équipe la plus intéressante aujourd’hui, a-t-il confié sur le site officiel du club. C’est à dire qu’ils ont montré une progression sur les dernières années qui est vraiment belle.

Le calendrier de l’Euroleague dévoilé, découvrez les matchs de l’AS Monaco Basket

C’est un club qui grandit, qui gagne. Sincèrement, ce choix a été évident pour moi. Que ce soit avec le titre et le Final Four, c’est beau à voir. Je viens à Monaco avec l’ambition d’aller chercher l’Euroleague. »