Chiffres records pour le secteur du commerce

L’Institut monégasque de la statistique et des études économiques ont publié une série de données à propos du commerce de détail à Monaco.

En Principauté, ce sont pas moins de 866 établissement actifs liés au commerce de détail qui ont enregistré des chiffres records en 2022.

Un résumé des chiffres du secteur qui se porte très bien. © IMSEE

2 milliards d’euros

Le chiffre d’affaire du commerce de détail a atteint 2,1 milliard d’euros, un record après une augmentation de 6,5% entre 2021 et 2022. « Depuis 2017, il occupe la quatrième place, juste après le commerce de gros, les activités scientifique et techniques, les services administratifs et la construction », indique le rapport de l’IMSEE.

Plus de salariés dans un secteur paritaire

En 2022, le nombre de salariés était de 3 045, un record et une augmentation de 3,6% par rapport à 2021. Parmi ces salariés, 1 593 femmes et 1 452 hommes, un record de parité, notamment si l’on compare les chiffres du privé, où les femmes représentent une proportion de 38,9%.

La construction en belle progression

80,9% des salariés du secteur habitent en France, 9,1% en Italie et le reste en Principauté.