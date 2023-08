En 2024, Monaco accueillera un concert d’IAM

Le groupe de rap marseillais, encore très populaire en France, viendra jouer à l’Espace Léo Ferré.

C’est une jolie surprise qui attend les résidents et monégasques de la Principauté. Le groupe IAM – la contraction du slogan « I AM A MAN » utilisé par les manifestants pendant la lutte pour les droits civiques aux États-Unis – s’est formé en 1989 et ne compte pas de moins de onze albums à son actif. Ses membres actuels sont Akhenaton, Shurik’n, Kheops, Imhotep et Kephren. Le rappeur Freeman a quitté le groupe en 2008.

Les pionniers du hip-hop français tirent leu épingle du jeu en 1997, avec la sortie de L’École du micro d’argent. Il est rare que ce nom n’évoque rien aux amateurs de rap. Disque d’or en deux jours seulement, l’album se vendra à plus d’un million et demi d’exemplaires en plus de remporter deux Victoires de la Musique. Petit frère, Nés sous la même étoile, Demain, c’est loin sont parmi les gros succès du projet que le public pourra réécouter le 22 mars prochain à Monaco. Sans oublier Je danse le mia, n°1 des hit-parades pendant huit semaines en 1994, issu de leur troisième album Ombre est lumière.

