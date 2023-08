La Fondation Princesse Charlène rend hommage à Derek Watts

Le journaliste sud-africain, ami de la famille de la Princesse, est décédé ce mardi 22 août.

C’est une bien triste nouvelle que la branche sud-africaine de la Fondation Princesse Charlène a partagée ce mercredi 23 août. Elle rend en effet hommage, sur ses réseaux sociaux, au journaliste Derek Watts, figure emblématique de l’émission de journalisme d’investigation sud-africaine Carte Blanche. Ce dernier est décédé mardi, à l’âge de 75 ans, des suites d’un cancer.

« C’est avec tristesse que la Fondation Princesse Charlène en Afrique du Sud a appris la mort de Derek Watts. Nous nous souviendrons toujours de son héritage dans le monde de l’audiovisuel et de sa contribution à de nombreuses causes. Nos pensées vont à sa famille et ses proches. Repose en paix, Derek », peut-on lire sur les réseaux sociaux de la Fondation.

Comme le précisent nos confrères de Monaco-Matin, Derek Watts était un ami de la famille de la Princesse Charlène. D’après le quotidien, il avait même été le premier à annoncer publiquement que la Princesse était enceinte de jumeaux, en juin 2014. Le journaliste avait ainsi tweeté : « Mon vieux camarade de classe de Bulawayo, Mike Wittstock, m’a appelé pour me dire que sa fille était enceinte de jumeaux. Félicitations Princesse Charlène et Albert ! »