La Princess of Monaco Cup fait son grand retour cette année

Le Prince Albert II lors de la Princess of Monaco Cup (Photo © Philippe Fitte)

Le tournoi de golf, sponsorisé par Monaco Asset Management, se tiendra le 6 septembre 2023 en faveur de la Fondation Princesse Charlène de Monaco.

Au Club de Golf de Monte-Carlo, 18 équipes de 3 personnes, dont une célébrité, concourront pour de magnifiques prix, suivant les règles du « Scramble ».

Entretien avec Charles Outard, Directeur du Golf de Monte-Carlo

Un format où lors de chaque coup, chacun des joueurs d’une équipe frappe la balle et seule la meilleure balle de l’équipe est conservée pour le coup suivant.

La Place du Casino de Monte-Carlo transformée en green éphémère

Et pour couronner l’évènement, une expérience unique a été créée et sera offerte exclusivement aux équipes et aux partenaires sélectionnés : le tir symbolique du 19e trou sur la Place du Casino de Monte-Carlo.

Pour une soirée, cette mythique place sera transformée en un green éphémère. L’occasion de tirer devant l’un des bâtiments les plus prestigieux du monde.

Première édition du Bati Golf Challenge réussie

En 2019, l’évènement avait récolté plus de 330 000 € pour la Fondation Princesse Charlène de Monaco, participant au financement de la rénovation de la Piscine Municipale Princesse Charlène à La Turbie ainsi qu’au projet long de cinq ans au Lycée Awutu-Breku, au Ghana.