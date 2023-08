La Principauté est l’une des destinations de bord de mer les plus chères au monde

Mais elle n’est pas numéro 1 !

Quel est le point commun entre Monaco, Capri et Saint-Tropez ? Ces trois destinations de bord de mer figurent parmi les vingt plus onéreuses au monde, selon un classement établi par le site TravelMag.com, publié le 1er août dernier.

Pour mener cette étude, le site a calculé le plus bas prix moyen pour une chambre double en août 2023 (en excluant Airbnb et les locations). De plus, seuls les hôtels trois étoiles au moins, et situés à proximité de la ville ou de la plage, ont été pris en compte.

Et avec un prix moyen de 381 dollars la nuit (soit environ 350 euros), Monaco se hisse à la neuvième place du classement. Saint-Tropez est quatrième, avec 440 dollars en moyenne. L’île de Capri est septième, avec 399 dollars en moyenne. Mais la palme revient à Nantucket Town, au cap Cod, avec 694 dollars par nuit.

La grande majorité des destinations les plus onéreuses sont d’ailleurs situées aux Etats-Unis. Notons tout de même la présence régulière de l’Italie, qui arrive en seconde position avec Positano et 481 dollars par nuit en moyenne, ainsi qu’en 18e et 20e positions avec Amalfi (295 dollars) et Santa Margherita Ligure (292 dollars).

Voici le classement complet :

1. Nantucket Town (Etats-Unis) : 694 dollars

2. Positano (Italie) : 481 dollars

3. Montauk (Etats-Unis) : 478 dollars

4. Saint-Tropez : 440 dollars

5. Kennebunkport (Etats-Unis) : 406 dollars

6. Provincetown (Etats-Unis) : 404 dollars

7. Capri (Italie) : 399 dollars

8. Bar Harbor (Etats-Unis) : 384 dollars

9. Monaco : 381 dollars

10. Santa Monica (Etats-Unis) : 360 dollars

11. Rehoboth Beach (Etats-Unis) : 359 dollars

12. Cape May (Etats-Unis) : 346 dollars

13. Portland (Etats-Unis) : 317 dollars

14. Ocean City (Etats-Unis) : 310 dollars

15. Ibiza (Espagne) : 310 dollars

16. Santa Eulària des Riu (Espagne) : 307 dollars

17. Platis Gialos (Grèce) : 299 dollars

18. Amalfi (Italie) : 295 dollars

19. Pismo Beach (Etats-Unis) : 293 dollars

20. Santa Margherita Ligure (Italie) : 292 dollars