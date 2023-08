Il Principato è una delle destinazioni balneari più care al mondo

Ma non è al primo posto!

Cosa hanno in comune Monaco, Capri e Saint-Tropez? Secondo una classifica stilata dal sito TravelMag.com, e pubblicata il 1° agosto, queste tre destinazioni balneari sono tra le venti più care al mondo.

Per condurre questo studio, il sito ha calcolato il prezzo medio più basso per una camera doppia ad agosto 2023 (esclusi Airbnb e appartamenti in affitto). Ha inoltre preso in considerazione solo gli hotel con almeno tre stelle e situati nei pressi della città o della spiaggia.

Con un prezzo medio di 381 dollari a notte (circa 350 euro), Monaco si piazza al nono posto. Saint-Tropez è quarta, con un prezzo medio di 440 dollari. L’isola di Capri invece è settima, con un prezzo medio di 399 dollari. Ma il primo posto se lo aggiudica Nantucket Town, a Cape Cod, con 694 dollari a notte.

La maggior parte delle destinazioni più costose si trova negli Stati Uniti. L’Italia, tuttavia, è una presenza costante, con Positano al secondo posto e una media di 481 dollari a notte, e al 18° e 20° posto con Amalfi (295 dollari) e Santa Margherita Ligure (292 dollari).

Ecco la classifica completa:

1. Nantucket Town (Stati Uniti) : 694 dollari 2. Positano (Italia) : 481 dollari 3. Montauk (Stati Uniti) : 478 dollari 4. Saint-Tropez (Francia): 440 dollari 5. Kennebunkport (Stati Uniti) : 406 dollari 6. Provincetown (Stati Uniti) : 404 dollari 7. Capri (Italia) : 399 dollari 8. Bar Harbor (Stati Uniti) : 384 dollari 9. Monaco: 381 dollari 10. Santa Monica (Stati Uniti) : 360 dollari 11. Rehoboth Beach (Stati Uniti) : 359 dollari 12. Cape May (Stati Uniti) : 346 dollari 13. Portland (Stati Uniti) : 317 dollari 14. Ocean City (Stati Uniti) : 310 dollari 15. Ibiza (Spagna) : 310 dollari 16. Santa Eulària des Riu (Spagna) : 307 dollari 17. Platis Gialos (Grecia) : 299 dollari 18. Amalfi (Italia) : 295 dollari 19. Pismo Beach (Stati Uniti) : 293 dollari 20. Santa Margherita Ligure (Italia) : 292 dollari