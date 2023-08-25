Монако — одно из самых дорогих пляжных направлений в мире

Однако Княжество далеко от пьедестала!

Что общего между Монако, Капри и Сен-Тропе? Согласно рейтингу, опубликованному 1 августа туристическим порталом TravelMag.com, все три курорта входят в двадцатку самых дорогих пляжных направлений в мире.

За основу рейтинга была взята стоимость в августе самого дешевого двухместного номера в отеле категории не ниже 3* (без учета Airbnb и съёмного жилья), расположенном близко либо к пляжу, либо к центру города.

Как Airbnb работает в Монако ?

Со средней стоимостью 381 долларов за ночь (около 350 евро) Монако находится на девятом месте. Сен-Тропе расположился на четвертой строчке со средним ценником 440 долларов. Остров Капри занимает седьмое место со средней ценой в 399 долларов. Возглавляет список Нантакет на острове Кейп-Код, побивший все рекорды: ночёвка там обойдётся в 694 доллара за ночь.

Большая часть самых дорогих направлений находится в США. Пул американцев разбавила Италия: на втором месте — Позитано со средней стоимостью 481 долларов за ночь, а на 18-м и 20-м — Амальфи (295 долл.) и Санта-Маргерита-Лигуре (292 долл.) соответственно.

В 2024 году аэропорт Ниццы запускает прямой рейс в новый город США

Предлагаем вашему вниманию топ-20 самых дорогих пляжных направлений, по версии TravelMag.com:

1.Нантакет (США) : 694 доллара 2. Позитано (Италия): 481 доллар 3. Монток (США): 478 долларов 4. Сен-Тропе: 440 долларов 5. Кеннебанкпорт (США): 406 долларов 6. Провинстаун (США): 404 доллара 7. Капри (Италия): 399 долларов 8. Бар-Харбор (США): 384 доллара 9. Монако: 381 доллар 10. Санта-Моника (США): 360 долларов 11. Рехобот-Бич (США): 359 долларов 12. Кейп-Мей (США): 346 долларов 13. Портланд (США): 317 долларов 14. Оушен-сити (США): 310 долларов 15. Ибица (Испания): 310 долларов 16. Санта-Эулалия-дель-Рио (Испания): 307 долларов 17. Платис Гиалос (Греция): 299 долларов 18. Амальфи (Италия): 295 долларов 19. Пизмо-Бич (США): 293 долларов 20. Санта-Маргерита-Лигуре (Италия): 292 долларов