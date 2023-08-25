Про Монако
Справочник - ЗнаменитостиЗнаменитости
Справочник - КультураКультура
Справочник - МероприятияМероприятия
Справочник - Местная информацияМестная информация
Справочник - Монако в миреМонако в мире
Справочник - ОтдыхОтдых
Справочник - СпортСпорт
Справочник - ТуризмТуризм
Видео Подкасты
Логотип Monaco Tribune / Ссылка на главную страницу
Коротко

В 2024 году аэропорт Ниццы запускает прямой рейс в новый город США

Автор: Paul Charoy
Опубликовано 25 августа 2023
aeroport-de-nice
В 2023 году аэропорт Ниццы предлагает 111 рейсов в 42 страны. © Все права защищены
Автор: Paul Charoy
- 25 августа 2023

6 мая следующего года открывается ежедневный рейс Филадельфия – Ницца.

American Airlines продолжает развивать свою мировую сеть. Летом 2024 года откроются рейсы в три новых европейских города, включая Ниццу. Рейс на борту Boeing 787-9 будет прямым!

На Лазурном берегу появится больше туристов, в частности, из США. 2023 год стал рекордным для аэропорта Ниццы: 10 дальнемагистральных рейсов из 111 маршрутов в 42 страны.

A380 возвращается в аэропорт Ниццы

Что касается США, аэропорт предлагает три ежедневных рейса в Нью-Йорк и один в Атланту с мая по сентябрь. Ницца также связана рейсами с Монреалем в Канаде.