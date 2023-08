Nuovo volo diretto per una città statunitense dall’aeroporto di Nizza nel 2024

Dal 6 maggio Philadelphia e Nizza saranno collegate da un volo giornaliero.

American Airlines continua a espandere la sua rete globale. Nell’estate del 2024, tre nuove città europee godranno di nuovi collegamenti aerei, tra cui Nizza in Francia. Sarà un volo diretto con un Boeing 787-9!

La Costa Azzurra assisterà probabilmente a un aumento dei visitatori, soprattutto quelli provenienti dagli Stati Uniti. Il 2023 è un anno record per l’aeroporto di Nizza, che offre ormai 10 voli a lungo raggio per un totale di 111 destinazioni in 42 paesi.

Il volo diretto Nizza-Montréal è pronto di nuovo al decollo

Per quanto riguarda il Nord America, ci sono tre voli giornalieri per New York e uno per Atlanta da maggio a settembre, oltre a collegamenti con Montreal in Canada.