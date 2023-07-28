Как Airbnb работает в Монако ?

Будьте внимательны при поиске жилья, поскольку многие квартиры находятся не в Монако, а в соседних городах, таких как Босолей или Кап-д'Ай - © Скриншот сайта Airbnb

Возможно, некоторые ещё не знают, что популярная платформа по поиску жилья доступна и в Княжестве.

Хотя между Монако и другими странами существует множество различий, вопреки распространенному мнению, платформа Airbnb действительно успешно представлена в Княжестве. Однако хозяев здесь немного, и Монако является одним из направлений с наименьшим количеством объектов недвижимости на сайте.

Согласно исследованию, опубликованному в 2019 году*, Монако занимает 195-е место из 206 городов с 177 объектами недвижимости на платформе. Причем некоторые из заявленных в Княжестве квартир в действительности расположены в соседних городах.

Среди туристов более популярны отели

Невысокое предложение можно объяснить тем, что в Монако имеется 12 отелей с обслуживанием высочайшего качества. L’Hermitage, Métropole, Fairmont и Monte-Carlo Bay… Побывать в Монако — значит получить уникальный опыт, даже если для этого придется потратить немного больше запланированного.

По словам Правительства, по этой причине краткосрочная аренда не представляет угрозы для гостиничного сектора: «В Княжестве гостиничный сектор и сектор недвижимости до сих пор не пострадали от роста числа платформ краткосрочной аренды. Количество квартир, которые рекламируются и размещаются в Монако, по-прежнему невелико, а тарифы, учитывая предлагаемые услуги, не конкурируют с нашими гостиницами».

Квартиры из государственного жилищного фонда

В то время как владельцы жилья в частном секторе имеют полное право размещать объявления о своей собственности на Airbnb или других подобных платформах, сдача в субаренду квартир из государственного жилищного фонда строго запрещена законом. По состоянию на конец 2019 г. в Монако насчитывалось более 3 600 таких объектов. В июле 2023 г. Правительство остаётся непреклонным: «Что касается государственного жилья, то следует помнить, что сдача в субаренду строго запрещена как для арендаторов с договором аренды, так и для арендаторов, приватизировавших свою квартиру. Любое несоблюдение этого требования может привести к изъятию собственности».

Поскольку жалоб пока не поступало, «Монако до сих пор не ввело в действие нормативные и правовые акты, регулирующие периодическую сдачу квартир в аренду». С другой стороны, Правительство «бдительно следит за развитием этой практики и оставляет за собой право принять соответствующий закон после консультаций со специалистами и заинтересованными сторонами». Последнее вероятно, если аренда жилья через Airbnb создаст конкуренцию гостиницам Княжества, спровоцирует проблемы на рынке недвижимости, приведет к значительным беспорядкам или нарушит безопасность и спокойствие жителей.

*Отчёт доступен на английском сайте inkifi