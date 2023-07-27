Самые красивые исторические отели Монако

Это не просто отели. Это здания, вошедшие в историю.

Будучи развитым преимущественно туристическим направлением, Монако располагает обширным гостиничным фондом для размещения гостей со всего мира. Три из этих пятизвёздочных отелей имеют богатое историческое наследие и расположены в самом центре Монте-Карло.

1.Hôtel Hermitage Monte-Carlo

Hôtel Hermitage Monte-Carlo — © Monte-Carlo SBM

Жемчужина стиля «бэль эпок», отель Hermitage был построен в 1896 г. после шести лет строительных работ под руководством монегасского архитектора Николя Марке при содействии знаменитого Гюстава Эйфеля, которому мы обязаны куполом Зимнего сада. В 1928 г. роскошный отель приобрела компания Monte-Carlo Société des Bains de Mer. Сегодня он может похвастаться пятью звёздами и залом для приёмов, внесённым в список объектов наследия.

Hôtel Hermitage — один из самых престижных отелей класса люкс в мире, здесь регулярно можно увидеть знаменитых на весь мир бизнесменов и звёзд шоу-бизнеса. В отеле много роскошных номеров, включая уникальный президентский сьют Diamond Suite Présidentielle и королевский сьют Diamond Suite Princière, здесь также находится ресторан Pavyllon от Янника Аллено, отмеченный звездой «Мишлен».

Пятизвёздочный отель неоднократно становился призёром престижных наград, в частности, за свои усилия по защите окружающей среды. В 2019 г. отель даже получил сертификат Green Globe, свидетельствующий о его экологически ответственных инициативах: например, благодаря внедрению системы сбора и сортировки отходов на всей территории отеля, приобретению пчелиных ульев в департаменте Вар и созданию огорода площадью 400 кв.м. в Босолее для поставок свежих продуктов в ресторан.

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Hôtel Hermitageв в 1928 г. – © Архивы Monte-Carlo SBM

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2. Hôtel Métropole Monte-Carlo

Hôtel Métropole Monte-Carlo — © Hôtel Métropole Monte-Carlo

Вторым знаковым отелем в Монте-Карло, как и в общем в Монако, является Hôtel Métropole, расположенный рядом с одноименным торговым центром. Этот пятизвездочный отель был построен в 1886 г. компанией Monte-Carlo Hotel Company Ltd. на участке, который когда-то принадлежал Папе Льву XIII. Архитектором, ответственным за строительство отеля, был датчанин Ханс-Георг Терслинг, который также спроектировал виллу Сирнос, русскую православную церковь в Ментоне и музей Массена.

Роскошный отель, также построенный в стиле «бэль эпок», был куплен в 1980-х годах ливанским застройщиком Набилем Бустани. После капитального ремонта отель был переименован в Métropole Palace, а в 2004 г. окончательно превратился в Hôtel Métropole Monte-Carlo.

Номерной фонд отеля включает исключительные сьюты, созданные архитектором интерьеров Жаком Гарсиа. Вкупе со спа-центром Métropole by Givenchy, зоной Odyssey с бассейном, спроектированной самим Карлом Лагерфельдом, и рестораном Yoshi, единственным японским рестораном на Лазурном берегу, отмеченным звездой «Мишлен», отель значительно укрепил свои позиции, заменив прежний ресторан Жоэля Робюшона на Les Ambassadeurs by Christophe Cussac. Кроме того отель уделяет большое внимание бережному отношению к окружающей среде, поэтому в 2021 г. он был признан «Самым экологичным отелем в мире».

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Hôtel Métropole Monte-Carlo в 1886 г. – © Hôtel Métropole Monte-Carlo

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3. Hôtel de Paris Monte-Carlo

Hôtel de Paris Monte-Carlo — © Monte-Carlo SBM

Последний флагман отелей эпохи «бэль эпок», Hôtel de Paris был основан и торжественно открыт в 1864 году. Он был построен на Площади Казино по проекту французского архитектора Годино де ла Бретоннери. Вскоре к отелю присоединились знаменитое Café de Paris, Казино Монте-Карло и Опера Монте-Карло, образовав настоящее сердце Монте-Карло.

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Отель, неоднократно ремонтировавшийся в начале и середине ХХ века, подвергся капитальной реконструкции в 2018 году, потребовавшей четырехлетних работ. После её завершения гостям были предложены два новых номера-люкса, отделанных мебелью из Княжеского дворца: расположенный на крыше Diamond Suite имени Князя Ренье III и Diamond Suite имени Княгини Грейс. Интересный факт: ночь в одном из них обойдётся вам от €30000 до €45000.

Отель также может похвастаться тремя ресторанами, включая Louis XV-Alain Ducasse (первый в Монако ресторан, удостоенный звезды «Мишлен», а с 1990 г. имеющий в своём активе целых три звезды «Мишлен») и Grill (одна звезда «Мишлен»), а также огромным частным винным погребом площадью 200 000 кв.м., где хранятся 550 000 бутылок, спа-салоном площадью 6 000 кв.м. и плавательным бассейном. Пятизвездочный дворец также известен благодаря великолепной статуе короля Людовика XIV верхом на лошади в вестибюле. Легенда гласит, что потерев отполированное копыто лошади, игроки Казино обеспечат себе благосклонность Фортуны.

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Hôtel de Paris в 1910 г. – © Архивы Monte-Carlo SBM

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