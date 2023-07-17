Société des Bains de Mer приобретает отель в Куршевель

Отель престижного зимнего курорта будет полностью обновлен.

В мае этого года, после своего назначения на пост президента SBM, Стефан Валери в своем первом публичном выступлении уже упоминал об этом проекте. Сегодня эта информация стала официальной. В рамках новой стратегии президента и генерального директора концерна его люксембургский филиал Monte-Carlo SBM International S.A.R.L при поддержке объединения Vallat подписал договор на покупку отеля в Северных Альпах.

Люксовый отель, вошедший в список престижных заведений SBM, расположен на горнолыжном курорте Куршевель, в квартале Альпийского сада. Пятизвездочный отель Palace des Neiges со своей спа ожидает полное обновление.

Пятизвездочный отель Palace des Neiges пользуется высокой репутацией в Куршевель – © Palace des Neiges

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По данным SBM сделка будет закрыта до окончания первого полугодия отчетного года 2023/2024. «Это приобретение выражает наше стремление развивать новые ресурсы роста вне Княжества Монако, сохраняя ДНК нашего концерна и опираясь на новую дирекцию международного развития, заявил Стефан Валери. Помимо новой целевой клиентуры, будущий объект позволит нашему концерну развивать сезонность и открывать новые перспективы нашим работникам круглый год. Это престижное место в международном люксе откроет новую страницу в истории нашей компании.»