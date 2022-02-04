Заведению присуждена награда по итогам премии Prix Villégiature 2021.

Цель – «Green Attitude». С 2007 года гостиница Métropole Monte-Carlo придерживается экологически ответственных стандартов.

Наш журналист Бенуа Сорр (Benoît Sorre) встретился с Элоди Робер (Elodie Robert), Помощником Директора и Ответственной за Качество, Гигиену и Окружающую среду. Она рассказала об экологически значимых мерах и действиях, предпринятых отелем для более бережного отношения к окружающей среде.

«Мы боремся с бумагой и одноразовым пластиком. Мы создали клуб Kids Club, чтобы привлечь внимание детей наших клиентов к вопросам окружающей среды», объясняет она. Было создано мероприятие «Sea You at M», позволяющее собирать средства в поддержку Океанографического Музея. Также, был принят целый ряд других мер, направленных на повышение уровня экологической ответственности как персонала отеля, так и клиентов.