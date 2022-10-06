Рейтинг составлен журналом Condé Nast Traveler, эталоном в области престижных путешествий и образа жизни.

Вот уже шестой год подряд отель Métropole Monte-Carlo, расположенный в «золотом квадрате», в двух шагах от казино, входит в десятку лучших отелей и курортов Франции (вне Парижа) и Монако по оценкам нью-йоркского журнала Condé Nast Traveler. Из 20 отелей он занял 7-е место.

© Отель Métropole Monte-Carlo

«Мы гордимся этим новым признанием читателей Condé Nast Traveler, комментирует генеральный директор монакского отеля, Серж Этюен. Это ценное вознаграждение – результат ежедневной преданности наших сотрудников, стремящихся предоставить высший уровень гостеприимства нашей клиентуре, которая все больше и больше ищет индивидуализированные решения. Наши клиенты ищут исключительные места и впечатления от истинных человеческих отношений. В отеле Métropole Monte-Carlo мы стремимся предоставить клиентам такие эмоции, мы лично знаем своих клиентов, поэтому наши гости нам верны и регулярно возвращаются на постой.»

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Первое место занимает отель Cheval Blanc St-Tropez из департамента Вар, но в рейтинге журнала много монакских отелей. За Métropole следуют Hôtel de Paris (13-е место) и Hermitage (20-е место).

Что касается Métropole, безусловно, спа этого шикарного особняка в стиле Бель-Эпок очаровала 240 000 читателей журнала, на отзывах которых создавался рейтинг. В апреле 2017 года монакский отель с 125 номерами и люксами открыл третью в мире спа марки «Spa Métropole By Givenchy». Спа создана по проекту архитектора Дидье Гомеса, она олицетворяет роскошь, утонченность и благополучие.

Новые задачи для шеф-повара Кристофа Кюссака

Радостная новость не приходит в дом одна, и отель Métropole с удовольствием представил новый проект с Кристофом Кюссаком. Этот именитый шеф-повар наблюдает за ресторанами группы Métropole уже 30 лет (Yoshi – единственный ресторан японской кухни на Лазурном берегу, получивший звезды Michelin, а также Lobby Bar и Odyssey). Сегодня он готовится к новому испытанию: следующей весной он собирается открыть в этом пятизвездочном отеле свой гастрономический ресторан.

Его цель не должна измениться: превзойти обычный гастрономический контекст, чтобы вызвать эмоции. Как настоящий дирижер, он умеет передать своим работникам вкус к решительности, точности и, конечно, к гурманству. Не знаем, как вы, а нам уже не терпится в 2023 год!