La classifica è stata stilata da Condé Nast Traveler, la rivista leader per il settore dei viaggi di lusso e lifestyle.

Per il sesto anno consecutivo, l’Hotel Métropole Monte-Carlo, situato nel Carré d’Or a due passi dal Casinò, è rientrato nella top 10 della classifica dei migliori Hotel e Resort di Francia (eccetto Parigi) e del Principato di Monaco. La classifica, pubblicata dal mensile newyorkese Condé Nast Traveler, include 20 strutture e l’Hotel Métropole si situa al 7° posto.

© Hôtel Métropole Monte-Carlo

“Siamo molto orgogliosi del rinnovato riconoscimento da parte dei lettori di Condé Nast Traveler” ha commentato Serge Ethuin, Direttore Generale dell’hotel monegasco. “Si tratta di un riconoscimento prestigioso che è frutto della dedizione quotidiana del nostro personale che si impegna a garantire un’ospitalità di altissima qualità ai nostri clienti, sempre più alla ricerca di un’esperienza su misura. Vogliono trovare location d’eccezione e una vera e propria esperienza cliente basata su relazioni umane autentiche. All’Hotel Métropole Monte-Carlo, abbiamo a cuore di offrire questo tipo di emozione: conosciamo i nostri clienti personalmente ed è per questo che abbiamo diversi clienti regolari e fedeli.”

È l’hotel Cheval Blanc St-Tropez, nella regione del Var, ad aggiudicarsi il primo posto, ma nella classifica sono incluse anche diverse strutture monegasche. Dietro il Métropole, troviamo l’Hôtel de Paris (13° posto) e l’Hermitage (20° posto).

Ad aver conquistato i 240.000 lettori che hanno suggerito la classifica è sicuramente la spa della lussuosa proprietà monegasca in stile Belle Époque. Infatti l’hotel Métropole, con 125 camere e suite, ha aperto la terza spa al mondo del brand “Spa Métropole by Givenchy” ad aprile 2017. Progettata dall’architetto Didier Gomez, la spa incarna il lusso, la raffinatezza e il benessere.

La nuova sfida dello chef Christophe Cussac

Le buone notizie non vengono mai da sole: l’Hotel Métropole è lieto di presentare un nuovo progetto con Christophe Cussac. Lo chef di fama internazionale gestisce i ristoranti del Métropole da 30 anni (Yoshi, l’unico giapponese stellato della Costa Azzura, Lobby Bar e Odyssey) e si accinge ora a intraprendere una nuova sfida: aprire un ristorante gastronomico in questo hotel 5 stelle monegasco la prossima primavera.

La sua ambizione sarà sempre la stessa: andare oltre una semplice esperienza gastronomica per suscitare emozioni. Come un vero e proprio direttore d’orchestra, è in grado di trasmettere alla brigata il sapore della determinazione, del rigore e, naturalmente, del gusto… Non sappiamo voi, ma noi non vediamo l’ora che arrivi il 2023!