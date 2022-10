Le classement a été effectué par le Condé Nast Traveler, magazine de référence des voyages de luxe et mode de vie.

Pour la sixième année consécutive, l’Hôtel Métropole Monte-Carlo, situé dans le Carré d’Or à deux pas du Casino, figure dans le top 10 du classement des plus beaux Hôtels et Resorts en France (hors Paris) et à Monaco publié par le magazine new-yorkais Condé Nast Traveler. Sur les 20 établissements, il arrive à la 7ème place.

© Hôtel Métropole Monte-Carlo

« Nous sommes très fiers de la reconnaissance renouvelée des lecteurs de Condé Nast Traveler, commente le Directeur Général de l’hôtel monégasque, Serge Ethuin. Une récompense de renom qui est le résultat du dévouement au quotidien de nos collaborateurs qui visent à offrir le plus haut niveau d’hospitalité à notre clientèle qui sont de plus en plus à la recherche d’une expérience sur mesure. Ils veulent trouver des lieux exceptionnels et une véritable expérience client basée sur de véritables relations humaines. À l’Hôtel Metropole Monte-Carlo, nous tenons beaucoup à offrir ce type d’émotion, nous connaissons nos clients personnellement et cela explique pourquoi nous avons tant de clients réguliers et fidèles. »

LIRE AUSSI : VIDEO. Les pratiques éco-responsables de l’hôtel Métropole élu « Meilleur hôtel écologique au monde »

Si c’est l’hôtel varois le Cheval Blanc St-Tropez qui rafle la première place, de nombreux sites monégasques figurent dans le classement. Derrière le Métropole, se trouve l’Hôtel de Paris (13ème place) et l’Hermitage (20ème place).

Concernant le Métropole, c’est sans doute le spa de cette luxueuse propriété de style Belle Époque qui a séduit les 240 000 lecteurs à l’origine du classement. En effet, l’hôtel monégasque de 125 chambres et suites a ouvert le troisième spa au monde de la marque « Spa Métropole By Givenchy » en avril 2017. Conçu par l’architecte Didier Gomez, il incarne le luxe, la sophistication et le bien-être.

Le nouveau défi du Chef Christophe Cussac

Comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, l’Hôtel Métropole est ravi de dévoiler un nouveau projet avec Christophe Cussac. Si ce chef de renom supervise les restaurants du Métropole depuis 30 ans (le Yoshi – seul japonais étoilé de la Côte d’Azur – le Lobby Bar et Odyssey), il s’apprête à relever un nouveau défi : ouvrir son restaurant gastronomique dans ce 5 étoiles monégasque au printemps prochain.

Son ambition devrait rester la même : dépasser la simple expérience gastronomique pour provoquer une émotion. En véritable chef d’orchestre, il sait comment transmettre à ses équipes le goût de la détermination, de la rigueur, et bien sûr de la gourmandise… On ne sait pas vous, mais nous, on a hâte d’être en 2023 !