Le Prince Albert II exprime son soutien à la Slovénie suite aux inondations historiques

Elles ont fait au moins six morts.

Vendredi dernier, des pluies torrentielles se sont abattues sur les deux tiers de ce pays de l’ex-Yougoslavie. Une situation inédite qualifiée par le premier ministre slovène, Robert Golob, de « pire catastrophe naturelle » depuis l’indépendance du pays en 1991, et qui n’a pas laissé insensible le Souverain.

Ce vendredi 11 août, le Prince Albert II a en effet adressé à Nataša Pirc Musar, la Présidente de la République de Slovénie, une dépêche officielle :

« Madame la Présidente, c’est avec une vive émotion et une profonde tristesse que j’ai appris la tragédie qui touche la population slovène à la suite des terribles inondations qui ont submergé une grande partie du territoire de votre pays. En cette douloureuse circonstance, permettez-moi de vous adresser au nom de la Principauté de Monaco et de ma famille, mes sincères condoléances aux familles des victimes et d’exprimer notre soutien et compassion à toutes les personnes touchées par cette catastrophe. Nos pensées et nos prières se tournent également vers les services de secours ainsi que vers les personnes qui viennent en aide aux blessés. Soyez assurée, Madame la Présidente, de notre profonde solidarité dans cette difficile épreuve.»

Pour venir en aide au pays dévasté, l’Union européenne prévoit de débloquer la somme de 400 millions d’euros.