Les Alpes-Maritimes et le Var placés en alerte jaune « canicule »

Monaco est bien entendu concerné par ces fortes chaleurs.

Ils rejoignent la vingtaine de départements placés en alerte jaune par Météo France. A compter de ce jeudi 17 août, « la France s’apprête à vivre la vague de chaleur la plus importante de cet été 2023. »

Des températures supérieures à 30°C sont attendues cet après-midi, tant sur le littoral que dans l’arrière-pays maralpin. Le Var ne sera pas non plus épargné, puisque la quasi-totalité du territoire verra le mercure grimper à plus de 30°C, atteignant même 35°C dans les terres.

Selon Météo France, les températures devraient rester très élevées jusqu’au début de la semaine prochaine, au moins. Pensez donc à régulièrement vous hydrater et à rester au frais autant que possible, notamment en fermant les volets le jour et en aérant la nuit.

