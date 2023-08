Les années folles au Monte-Carlo Beach

Notre partenaire Radio Monaco vous invite à découvrir l’histoire du célèbre hôtel de la Société des Bains de Mer, situé à Roquebrune-Cap-Martin.

Connaissez-vous l’Histoire du Monte-Carlo Beach ? Alors que les visiteurs fortunés de la Côte d’Azur, il y a tout juste un siècle, ne se contentaient plus de leur traditionnelle villégiature d’hiver, la Société des Bains de Mer a décidé de répondre à leur demande et de leur proposer un lieu où profiter des joies de l’été et des soirées festives à la belle étoile.

La SBM a donc fait appel à la chroniqueuse mondaine américaine Elsa Maxwell, aux idées démesurées. C’est d’ailleurs en son honneur que le restaurant gastronomique de l’hôtel, Elsa, a été nommé.

Charlotte Lubert, Responsable du patrimoine au sein de la SBM.