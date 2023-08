Qui sont les deux talents recrutés par Monaco Esports sur Fortnite ?

Le letton Andrejs « Merstach » Piratovs et l’anglais Harry « Veno » Pearson ont été accueillis dans la structure en juillet 2023.

Monaco ambitionne le haut de la compétition Fortnite. Ces deux nouvelles recrues au fort potentiel formeront donc le nouveau duo officiel de l’organisation sur le jeu.

Harry « Veno » Pearson © Monaco Esports

Veno, 18 ans, a brillé à de maintes reprises sur la scène européenne et internationale. Avec son ancien binôme Alexsa « Queasy » Cvetkovic, il a notamment remporté la grande finale du Fortnite Champion Series Major 2 : Chapitre 4 en mai dernier et ses 200 000$ de cashprize. Un joueur tactique et mécanique, parmi les meilleurs dans le domaine, qui apporte une bonne dose d’expérience au duo.

Andrejs « Merstach » Piratovs © Monaco Esports

Celui qui l’accompagnera est encore plus jeune. À 16 ans, Merstach propose un jeu plus aggressif, reconnu notamment pour son excellent shoot. Si Veno a remporté un tournoi européen majeur il y a quelques mois, que nous évoquions précédemment, le letton a terminé à la seconde place avec son ex-coéquipier Tai « Tayson » Starčič. Pendant le mois d’août, le jeune joueur a déjà enregistré plusieurs bons résultats pour Monaco Esports.

« Nous sommes incroyablement fiers d’accueillir Veno et Merstach dans notre famille. Leur talent, leur dévouement et leur et leur passion pour le jeu correspondent parfaitement à notre philosophie et à nos ambitions. Nous sommes convaincus que cette signature nous placera au sommet de la scène internationale de l’esport », a réagi le président de la Fédération monégasque d’Esport Louis Ducruet.

Pour Monaco, la prochaine étape sur le jeu Fortnite est la Coupe du Monde à Copenhague le 13 octobre prochain.