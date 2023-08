Téo Andant fait briller les Bleus et se pare d’argent aux championnats du monde

Le licencié de l’AS Monaco Athlétisme a décroché dimanche soir à Budapest la médaille d’argent sur le 4×400 m.

Aux côtés de Ludvy Vaillant, Gilles Biron et David Sombe, le Mentonnais a réalisé une course d’anthologie, ponctuée d’un nouveau record de France (2’58’45).

En finissant derrière les États-Unis et en ramenant cette médaille d’argent, les quatre athlètes ont permis à la France de ne pas repartir bredouille de ces championnats du monde, à un an des Jeux Olympiques de Paris 2024.

Les yeux déjà rivés sur Paris 2024

« On prouve qu’on est là, à un an des Jeux, a déclaré le jeune athlète (24 ans) euphorique et déjà tourné vers les prochains Jeux Olympiques. On va essayer d’aller chercher une médaille olympique. »

Grâce à cette nouvelle performance, Téo Andant en profite lui pour épingler la deuxième médaille internationale de sa carrière, lui qui s’était paré de bronze lors des championnats d’Europe l’été dernier à Munich.