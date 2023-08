Voitures, yachts, Charles Leclerc : le top des réseaux sociaux à Monaco

#Monaco sur le réseau social Instagram, c’est pas moins de 7 700 000 publications. Ce chiffre se double facilement lorsque les hashtags varient. Qu’est-ce que les internautes mettent en avant à propos de Monaco et qui sont-ils ?

Sous le soleil de la Côte d’Azur, les téléphones sont de sortie. Nous sommes à Monaco et immortaliser l’instant est incontournable. Les locaux et les touristes le savent, le territoire monégasque dégage une aura particulière que l’on retrouve à profusion sur les réseaux sociaux. Un quartier tire notamment son épingle du jeu : Monte-Carlo et ses 3 500 000 publications sur Instagram.

Yachts, supercars, Casino et… Charles Leclerc

Que met-on en avant à propos de la Principauté sur les réseaux sociaux ? Sans surprise, le luxe est omniprésent. Monaco rayonne grâce à sa Place du Casino où défilent les plus belles supercars tout au long de l’année. À quelques centaines de mètres, les yachts de luxe du Port Hercule sont photographiés à tour de bras tandis que les plats et décors des plus beaux restaurants du territoire sont illustrés en stories Instagram. Sur le réseau social TikTok, la nightlife monégasque est particulièrement prisée. Des milliers de vidéos courtes ne se concentrent que sur la Place du Casino et les propriétaires de voitures de luxe garées qui viennent les récupérer devant l’Hôtel de Paris, avant de partir faire la fête.

Côté personnalités en vogue, on ne chiffre plus les comptes fan du pilote de Formule 1 Charles Leclerc. Avec plus d’un million de publications où son nom est mentionné, le Monégasque est la star indiscutable du Rocher. Bien que sa personnalité ou son sport soient majoritairement mis en avant, son influence profite à la Principauté et les images du pilote dans sa vie à Monaco sont nombreuses.

Et en parallèle, qui sont les influenceurs phares basés à Monaco ? Présentation de trois profils populaires sur les réseaux sociaux :

GMK

Georges Maroun Kikano est sans conteste l’influenceur monégasque francophone le plus connu des réseaux, en plus d’être la personnalité la plus en vogue dans le domaine de l’automobile. Sur Instagram, GMK (@gmk001) compte 4 millions d’abonnés, un chiffre en constante augmentation et dont le compteur a explosé à l’annonce d’un concours pour remporter une voiture cette année. Concrètement, il n’est pas rare de voir le passionné se balader en Principauté au volant de voitures toujours plus impressionnantes, qu’il expose en photo sur son profil, au fur et à mesure de ses nouvelles acquisitions. En stories, les habitués de Monaco reconnaîtront les restaurants et les lieux réputés où l’influenceur aime s’attarder.

Au-delà des réseaux, GMK s’investit aussi dans la vie monégasque en étant notamment ambassadeur de l’événement Top Marques depuis deux ans. En 2022, il réalisait même une vidéo avec le Prince Albert II pour sa chaîne Youtube – presque 2 millions d’abonnés – sur la Place du Palais. « C’est à mes yeux la consécration ultime, et vraiment l’objectif ultime que je m’étais fixé. » Avec un fort capital sympathie, GMK a la réputation d’être très proche de son public.

Julia Haller

Il n’est pas rare de voir GMK et Julia (@julia.hhlrr) ensemble sur les réseaux sociaux. La jeune femme d’une vingtaine d’années compte plus de 400 000 abonnés sur son compte Instagram et 1 400 000 personnes la suivent sur le réseau social TikTok. Elle partage son temps entre Monaco et la Suisse et est régulièrement présente sur la Côte d’Azur. Elle met en avant un lifestyle purement monégasque entre Grand Prix, yachting, Place du Casino, restaurants et soirées. Un de ses points commun avec Georges Maroun Kikano est sa passion pour l’automobile. Julia se met régulièrement en scène au volant de belles voitures dans les rues monégasques. Porsche, Ferrari, Lamborghini, Bentley… Le bonheur pour les amateurs de beaux modèles.

L’influenceuse est également orientée mode et était notamment présente à la Monte-Carlo Fashion week lors d’un défilé se déroulant dans la Collection de Voitures du Prince.

Charlotte Siné

La création et l’entreprenariat ont également leur place à Monaco et sur les réseaux sociaux. Charlotte Siné (@charlottesiine) est une monégasque, architecte diplômée d’État, basée à Monaco suivie par plus de 770 000 personnes sur Instagram. La jeune femme partage ses inspirations artistiques et son quotidien, en Principauté et à l’étranger, lors de ses nombreux voyages. Mode, recettes, tutos, sport, chant… Le profil Instagram de l’influenceuse est très complet.

Le public suit également ses aventures entrepreneuriales. Charlotte Siné a créé deux marques, la première de chaussures customisées et la seconde de bijoux. L’occasion d’observer un parcours inspirant !