Top Marques revient en 2023 avec des nouveautés

C’est au coeur du Café de la Rotonde du Casino de Monte-Carlo qu’a eu lieu la présentation de la 18ème édition de Top Marques.

« Après le succès de la 17e édition, nous avons voulu vous offrir une édition encore plus riche, plus extraordinaire, avec plus de supercars, de voitures de collection, d’innovations technologiques et de véhicules « verts » qu’en 2022« . Salim Zeghdar, PDG de Top Marques, débute la conférence de presse venue introduire les nouveautés de l’un des événements les plus importants de la Principauté.

Cette année, une centaine d’exposants venus du monde entier sont attendus du 7 au 11 juin, au Grimaldi Forum de Monaco. Une nouvelle fois, des dizaines de véhicules seront au rendez-vous, des supercars aux voitures de collection, en passant pas les bateaux, les motos sans oublier les montres et la joaillerie.

De nouvelles marques feront leur apparition au sein du salon comme Quarkuss, firme française qui viendra présenter son dernier prototype. © Top Marques

Une première vente aux enchères

L’une des grandes nouveautés de cette 18ème édition est l’instauration d’une vente aux enchères le jeudi 8 juin. Menée par Monaco Car Auction, qui réalise ici sa première vente aux enchères, le rendez-vous sera porté sur la marque italienne Ferrari. « Mon souhait était d’organiser une vente aux enchères. Ce sera fait cette année (…) et une vente thématique sera assurée pour les trois prochaines années », s’est réjouit Salim Zeghdar.

6 lancements mondiaux

Chaque année, Top Marques accueille plusieurs véhicules en avant-première mondiale. C’est sur le sol monégasque que certaines marques dévoilent leurs dernières créations. En 2023, six lancements mondiaux sont au programme : le véhicule lunaire Flex de Venturi, qui sera transporté sur la lune en 2026 par SpaceX, un e-roadster électrique sans batterie, une première, la toute nouvelle Dallara Stradale, modèle IR8 Tribute et deux Ford Broncos Restomod présentée par Vélocity. La dernière exclusivité est encore gardée secrète bien qu’on sait qu’elle sera amenée par un constructeur européen.

La Quantino twentyfive, e-roadster électrique sans batterie et le Rover Flex de Venturi. © Top Marques

GMK, jeux concours, projet lego…

L’événements continue de s’enrichir en contenu. L’influenceur GMK reste ambassadeur de l’événement et sera à retrouver le 10 juin pour une séance de dédicaces. Il dévoilera également un petit bijou, « la moto la plus puissante du monde », selon ses mots.

Plusieurs jeux concours vont notamment être lancé : il sera possible de gagner des sneakers (collab’ GMK x Top Marques), ou encore un stage de voile et un permis de bateau en gagnant un concours de dessin sur la « mobilité de demain », réservé aux enfants de la Principauté de 7 à 17 ans et organisé par le Yacht Club de Monaco en partenariat avec l’éducation nationale. Pour les plus jeunes (et les moins jeunes), des ateliers legos seront organisés sur le thème de l’automobile. « Pour ceux qui ont envie de construire la voiture de leur rêve en legos », sourit le PDG de Top Marques.

Côté véhicules, les curieux pourront compter sur la présence de de motos et de voitures classiques notamment, sans oublier les innovations comme la dernière version de la voiture volante d’MC Clic, dans laquelle le Prince Albert II était monté l’an dernier.

Pratique